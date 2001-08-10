Победителей 14 арт-фестиваля "Заяви о себе" определили в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувшую субботу в областном центре завершился 14 арт-фестиваль «Заяви о себе» в направлении «Вокал и музыкальные группы». На сцене ККЗ «Октябрь» продемонстрировали свое мастерство и талант перед экспертами и зрителями 20 участников, которые прошли все этапы арт-фестиваля, получив возможность побороться за победу. Организатор мероприятия – Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинск.
Всего на арт-фестиваль было подано почти 70 заявок. По итогам Прослушивания и Полуфинала в Финал прошла только треть участников.
Ребята состязались в двух номинациях: «исполнители песен известных авторов» и «исполнители песен собственного сочинения». Также был учтен их уровень подготовки - профессионал или любитель. Участники боролись за главный приз – запись песни в профессиональной звукозаписывающей студии и ротацию авторской композиции на радио.
Оценивала выступления экспертная комиссия, состоящая из профессионалов и известных деятелей музыкальной индустрии. В критерии их оценки входили не только техника исполнения, но и артистизм, оригинальность и эмоциональная составляющая номера.
По результатам трех этапов арт-фестиваля победители и призеры определены следующим образом:
Музыкальные группы. Исполнение песен известных авторов.
1 место – дуэт «Случайность».
2 место – Outset.
Музыкальные группы. Исполнение песен собственного сочинения.
1. «Твоя сцена»..
2. Дуэт «Случайность».
3. «Чертов мост»
Профессионалы. Исполнение песен известных авторов.
1. Михеева Олеся
2. Воллин Кристина
3. Ульянов Арсений
Любители. Исполнение песен собственного сочинения.
1. Татьяна Неволена
2. Чарышкин Дмитрий
Любители. Исполнение песен известных авторов.
1. Назимко Вероника
2. Стукало Елизавета
3 .Малетина Надежда
- Арт-фестиваль «Заяви о себе» объединил десятки талантливых музыкантов Сахалина и стал настоящей площадкой для самовыражения. Мы рады, что фестиваль привлек такое количество участников и зрителей. Это подтверждает, что интерес к музыке и искусству не угасает, а наоборот, растет, - отметил директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.
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