Гимназия №1 Южно-Сахалинска подарила детские книги библиотекам Донбасса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 октября учащиеся и педагоги Гимназии №1 г. Южно-Сахалинска привезли в Сахалинскую областную детскую библиотеку несколько больших коробок с книгами и канцелярскими товарами. Этот груз школьники и их родители собрали для библиотечной акции «Подарок библиотекам Донбасса» в рамках движения #СвоихНеБросаем, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской областной детской библиотеки.

Цель акции, объявленной еще в 2022 году, – помочь детским библиотекам Донбасса качественными детскими изданиями, а также канцелярскими товарами, необходимыми для творческих библиотечных занятий с детьми.

Как рассказала директор гимназии Татьяна Чуприкова, педагогический коллектив, учащиеся и их родители с большим энтузиазмом приняли участие в сборе книг. В течение недели было собрано около 700 самых разных детских изданий, а также несколько десятков канцелярских наборов для творчества. В каждую коробку дети положили дружеские послания для своих сверстников с приветом от сахалинцев и пожеланием читать с удовольствием.

Гимназисты, которые приехали в этот день библиотеку, рассказали, что они решили подарить сверстникам из ДНР свои любимые книжки в хорошем состоянии, а также попросили родителей купить новые издания их любимых авторов. «Мы знаем, что донецкие дети перенесли много трудных испытаний, и хотим, чтобы они тоже могли читать интересные книги на русском языке», - рассказали юные участники акции.

Акция «Подарок библиотекам Донбасса» продлится в этом году до 31 октября. Мы ждем от всех неравнодушных сахалинцев новые научно-популярные и художественные издания для детей и подростков: энциклопедии, словари, сказки, классическую и современную литературу, развивающие книги и книги-игрушки для малышей. Для детского творчества принимаются цветные карандаши, краски, кисточки, альбомы для рисования, цветная бумага и наборы для оригами.

Одна из важных задач акции: установить дружеские связи с детьми и подростками – читателями библиотек новых регионов России. Поэтому все желающие могут не только принести подарки, но и написать дружеские письма своим сверстникам. Письма будут переданы юным читателям донецких библиотек – и вполне возможно, между ними и сахалинскими школьниками завяжется дружеская переписка. Такая поддержка очень нужна детям, живущим недалеко от линии фронта, испытавшим беды и лишения вооруженного противостояния.

Письма от детей Сахалинской области для детей новых регионов России принимаются в незапечатанном виде и должны быть написаны собственноручно на бумажном носителе. В составлении писем детям могут помочь родители.

Сахалинская областная детская библиотека приглашает всех желающих принять участие в акции.

Подарки и письма принимаются на всех кафедрах в часы работы Сахалинской областной детской библиотеки: понедельник, вторник, четверг и пятница с 10:00 до 18:00, среда с 10:00 до 19:00, воскресенье с 10:00 до 17:00.

Справки по телефону: 8 (4242) 75-31-45.