На Сахалине пройдет практический семинар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие, посвященное исследованию собственного языка любви, состоится в рамках «Школы семейного счастья» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 7 сентября. Начало в 12.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ведущей семинара выступит практический психолог высшей квалификационной категории, арт-терапевт, член Российской арт-терапевтической ассоциации Ксения Пак.

Участники мероприятия узнают, как определить языки любви своих родных и близких, а также научиться оказывать им эмоциональную поддержку и проявлять любовь с помощью разных способов.

Параллельно с практическим занятием, для детей пройдет творческий мастер-класс по созданию авторских закладок в технике коллажа с использованием сухоцветов.

Мероприятие состоится в молодежном центре «Универсалка» (2-ой этаж СахОУНБ).