Для гостей и жителей Южно-Сахалинска провели экскурсию «От площади до площади»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие в рамках проекта «Народный сахалинский гид» подготовила и провела главный библиотекарь СахОУНБ Людмила Алексеева 10 августа.

Участники экскурсии прогулялись от площади Славы до площади Ленина по Коммунистическому проспекту. Во время экскурсии они узнали об истории главного воинского Мемориала, созданного в честь советских воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов в 1945 г. Затем участники посетили уютный сквер компании «Гидрострой» и территорию Сахалинского областного краеведческого музея, где ознакомились с историческими экспонатами, рассказывающими об этапах становления и развития региона.

На Коммунистическом проспекте экскурсанты увидели административные здания, театры, кинотеатр, Дворец детского и юношеского творчества, строящийся учебный корпус СахГУ и памятник Г. И. Невельскому. Участники с интересом слушали рассказы о каждом из объектов и делились своими знаниями об истории этих мест.

Завершилась экскурсия у нового мурала, посвященного выдающемуся летчику Михаилу Водопьянову, который проложил воздушную трассу между Хабаровском и Сахалином.