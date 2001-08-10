В главной островной библиотеке прошла акция, посвященная Международному дню коренных народов мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Библиотечная акция, приуроченная к Международному дню коренных народов мира, состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 9 августа. Участниками мероприятия стали воспитанники Учебного Центра «КБ Бридж». Специалисты библиотеки Алдар Базаржапов и Виктория Крылова ознакомили присутствующих с историей этой важной даты, рассказали о малочисленных коренных народах разных стран, в том числе о 47 этнических группах, проживающих в России.

Кроме того, ребята узнали об истории коренных малочисленных народов Севера Сахалина. Гости проверили свои знания о культуре разных народов, приняв участие в викторине «Праздники и обычаи народов мира».

Затем они попробовали себя в народных играх нивхов: «тыкрдь» - прыжки через веревку; «тлоть» - прыжки на одной ноге.Мероприятие дополнила книжная выставка из фондов СахОУНБ, посвященная коренным малочисленным народам Севера Сахалина.

Гости насладились бурятским танцем в исполнении солистки Национального хореографического ансамбля «Ангара» Дома культуры села «Ключи» Номины Шадаповой. Представитель славного казачьего рода Михаил Мурзаев причитал стихотворение о казаках.