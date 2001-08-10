В главной островной библиотеке прошла акция, посвященная Международному дню коренных народов мира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Библиотечная акция, приуроченная к Международному дню коренных народов мира, состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 9 августа. Участниками мероприятия стали воспитанники Учебного Центра «КБ Бридж». Специалисты библиотеки Алдар Базаржапов и Виктория Крылова ознакомили присутствующих с историей этой важной даты, рассказали о малочисленных коренных народах разных стран, в том числе о 47 этнических группах, проживающих в России.
Кроме того, ребята узнали об истории коренных малочисленных народов Севера Сахалина. Гости проверили свои знания о культуре разных народов, приняв участие в викторине «Праздники и обычаи народов мира».
Затем они попробовали себя в народных играх нивхов: «тыкрдь» - прыжки через веревку; «тлоть» - прыжки на одной ноге.Мероприятие дополнила книжная выставка из фондов СахОУНБ, посвященная коренным малочисленным народам Севера Сахалина.
Гости насладились бурятским танцем в исполнении солистки Национального хореографического ансамбля «Ангара» Дома культуры села «Ключи» Номины Шадаповой. Представитель славного казачьего рода Михаил Мурзаев причитал стихотворение о казаках.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
16:20 7 Августа Ученые СахГУ исследуют океан после сброса с Фукусимы
09:45 Вчера Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 13:08 9 Августа «РВК-Сахалин» строит более 30 новых объектов водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске и в Анивском районе
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
14:49 19 Июля Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
Выбор редакции
- 16:32 Вчера Сахалинцы, забыв о своем родительском долге, попали под арест
- 15:20 Вчера В Южно-Сахалинске определили сильнейших в детском дуатлоне
- 13:49 Вчера Китайский приключенческий экшен стал самой популярной игрой у сахалинских геймеров
- 13:22 Вчера В главной островной библиотеке прошла акция, посвященная Международному дню коренных народов мира
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?