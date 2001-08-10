Главная библиотека Сахалина присоединилась к Всероссийскому молодежному форуму «ОстроVа»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» проводится по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 6 августа на площадке Арт-резиденции «Маяк» специалисты Центра по работе с молодежью и культурно-просветительской деятельности «Универсалка» при СахОУНБ представили три разноплановых площадки.

Все желающие ознакомились с книжной выставкой «Русская игрушка», поучаствовали в мастер-классе по коллажу «Таинственный Чехов», создав свой уникальный коллаж портрета писателя, а также проверили свои знания в области культуры и краеведения Сахалинской области на викторине «Традиции и творчество: проверь свои знания». Кроме того, 9 августа специалисты библиотеки проведут для участников форума мастер-класс по русской нешитьевой игрушке «Тряпичная кукла».

Библиотечные площадки будут работать в Арт-резиденции «Маяк» (улица Ленина, 150) до 9 августа включительно.