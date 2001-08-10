Сахалинцев приглашают послушать шотландскую волынку и орган
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Шотландская волынка зазвучит на Сахалине в рамках летнего органного фестиваля "Органное лето" вместе с единственным органом в Соборе Святого Иакова на пр. Победы, 26Б. Всего планируется четыре разных концерта 11, 12, 13 и 14 июля, всегда в 19:00.
На Сахалин прилетят многочисленные лауреаты международных конкурсов из Санкт-Петербурга, концертирующие в различных городах России и Европы:
- Олег Вишневский, который учился игре на шотландской волынке у знаменитых преподавателей волынки в Шотландии и России;
- органистка Наталья Михайлова, доцент Кафедры органа на СПбГУ, которая обучалась органному мастерству на международных органных академиях в Рацебурге (Германия), Харлеме и Алькмаре (Нидерланды) и Змарано (Италия).
В их исполнении будут шедевры Баха как Токката и фуга ре минор, Моцарта, Дворжака и других европейских авторов. Прозвучат и традиционные шотландские марши, английские, кельтские, ирландские и шотландские народные песни, духовные гимны и лирические напевы XVIII, XIX и начала XX веков, какие вы еще никогда на Сахалине не слышали.
В четверг 11 июля в 19:00 на концерте «Шедевры мировой киномузыки на волынке и органе» услышите фантазии на музыку разных кинофильмов.
В пятницу 12 июля в 19:00 на концерте «ЛЕГЕНДЫ зеленых берегов ИРЛАНДИИ» будет звучать по всему миру очень известная и любимая ирландская музыка - традиционные ирландские песни и марши.
В субботу 13 июля в 19:00 на концерте услышите необыкновенные шедевры шотландской и английской духовной музыки вместе с шедеврами Баха и английскими и шотландскими духовными гимнами и лирическими напевами.
В воскресенье 14 июля в 19:00 на «ГАЛА-Концерте - Сказки старой ШОТЛАНДИИ» услышите лучшие произведения из предыдущих концертов и шотландскую народную и традиционную музыку.
Всех любителей классической, шотландской, английской, кельтской и ирландской музыки от сердца приглашаем!
С 17 по 27 июля в рамках 2-ого летнего органного фестиваля сыграет 7 разных концертов Органист года Тимур ХАЛИУЛЛИН
С 31 июля - 3 августа сыграет 4 разных концерта победительница «Синей птицы» органистка Стефанида Ермолаева
И с 8-31 августа будет в рамках летнего органного фестиваля играть 13 разных концертов знаменитый дуэт органистка Анастасия Быкова и скрипачка Тамара Егорова с 300-ей скрипкой
На двух больших экранах собора увидите во время концерта ряд фото и видео разных соборов и природы Шотландии, Британии, Ирландии и разных стран мира связанных с исполняемой музыкой.
Билеты можно приобрести заранее в Соборе каждый день с 14:00-19:00 или за полчаса до концерта или переводом на наш номер
Есть скидки для пенсионеров, студентов, детей и инвалидов - обращайтесь в кассу собора.
Телефон для справок: 8984-180-77-40
Телеграмм: @organ_sakh
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