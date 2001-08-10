В Невельске открылась выставка "Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителям портового города Невельска 6 июля была презентована уникальная планшетная выставка шедевров, характеризующих художественные традиции и эстетические вкусы народов России. Это предметы типичные для народной культуры, бытовавшие с конца XVII по начало XX вв, рассказали ТИА "Острова" в этнографическом музее.
- Российский этнографический музей уже реализовал не один проект на территории областных музеев Сахалина. Мы решили запустить еще одно направление – работу в муниципалитетах. Невельский историко-краеведческий музей – первый, где мы стартовали с планшетных выставок, которые не менее интересные, чем выставки с предметами, потому что они рассказывают о коллекциях, которые хранятся в главном этнографическом музее нашей страны, – отметила на церемонии открытия заведующая филиалом РЭМ на Сахалине Евгения Фирсова. – Символично, что выставка открывается сегодня, в день регионального фестиваля «Мамины истории». Каждая женщина любит украшения и наряжаться. Уверена, что экспозиция особенно порадует наших девочек, мам и бабушек.
Основная задача выставки «Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России» – показать этническое многообразие и своеобразие на примере культурного феномена украшений. Вариативность форм, материалов, способов изготовления и декорирования прослежены в украшениях, изготовленных как профессиональными ремесленниками-ювелирами, так и непосредственно носителями традиции.
Тонкая гармония колорита, мягкость, певучесть линий в русских украшениях, подчеркнутая монументальность сибирских изделий, яркая полихромия и пластичность среднеазиатских украшений, изящная графика кавказских мастеров, филигранная работа поволжских ювелиров создают образ шкатулки драгоценностей в сокровищнице культуры народов России.
Выставка работает по адресу: г. Невельск, ул. Рыбацкая, 115.
Телефон для справок: 8(42436)6-13-67
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