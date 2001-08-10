В аэровокзале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экспозицию приурочили к 45-летию со дня создания нивхской азбуки и посвятили её автору - писателю Владимиру Санги. Таким образом куратор проекта - компания "Сахалинская Энергия" - ещё раз привлёк внимание к одному из самых таинственных языков и труду тех, кто подарил коренному малочисленному народу Севера письменность, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

В составе экспозиции – 46 картин – по числу букв нивхского алфавита, созданного писателем Владимиром Санги в 1979 году. На холстах изображены явления и предметы, что давным-давно окружали древних жителей Сахалина: кит, море, лодка, летнее жилище, лиса, сказитель. Акварели – творение ещё одного островного мастера – художника Василия Соловьёва. Пастух-оленевод уйльтинского происхождения подобрал для каждой буквы подходящий сюжет, работы сопроводил надписями на нивхском и русском языках, в обрамление добавил традиционные орнаменты.

Теперь, прогуливаясь между рядами картин, пассажир может ближе познакомиться с повседневной жизнью древних нивхов и узнать об особенностях современного алфавита этого народа. Лингвисты находят этот язык одним из самых загадочных в России. Его происхождение до сих пор неизвестно, а наличие множества звуков, непривычных для европейцев, делает его сложным для изучения. Ещё один нюанс – в нивхском почти нет прилагательных, зато числительных – сразу 30 классов. Об этом также рассказывает новая выставка.

«Сахалинская область имеет богатую историю, каждый её участник и период имеют огромное значение. Вклад коренных малочисленных народов Севера в освоение островов переоценить невозможно. Мы гордимся тем, что можем предоставлять площадку для проектов, раскрывающих культуру древних сахалинцев. Теперь путешественники могут начать знакомство с культурой и бытом нивхов прямо в воздушной гавани, а продолжить уже в музеях области», - подметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Отметим, экспозиция «Нивхский алфавит: Живые страницы» стала логичным продолжением выставочного проекта «Связь времён: время первых», открытого в аэровокзале ранее. С апреля в главной воздушной гавани региона выставлялись картины из рыбьей кожи Вероники Осиповой «У истока» и технологические пейзажи «Лаборатория сахалинской энергии».