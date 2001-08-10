В Южно-Сахалинске пройдет музыкальный вечер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-музыкальный вечер, в рамках традиционного цикла мероприятий «Встречи в беседке», пройдет 27 июня в сквере главной библиотеки Сахалина. Начало в 18.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Гостей ждет концертная программа с участием творческого объединения «Интонация» и театральной студии «Счастливый случай». С авторскими песнями и стихами выступят Анатолий Балла, Анна Жилина, Владимир Ан, Роман Забара и Виктория Крылова. Кроме прочего, на вечере прозвучат популярные хиты в исполнении специалистов СахОУНБ.

В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие пройдет в конференц-зале библиотеки. Телефон для справок +7 (4242) 45-25-44.