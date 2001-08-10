Музей книги Чехова приглашает сахалинцев на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 18 мая в музее книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. В этом году мероприятия акции посвящены Году семьи, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным, и проходят под темой «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». В рамках мероприятий «Ночи музеев» посетителей музея книги Чехова ждут совместные мастер-классы для детей и их родителей, встречи с сахалинскими семьями, которые поделятся секретами своего счастья, экскурсии, песочное и мыльное шоу, танцевально-музыкальные программы и другие необычные площадки.

Программа «Ночи музеев» откроется в пространстве действующей выставки «БлагоТворители», посвящённой добрым делам великих писателей. С благотворительного жеста стартует и акция. На открытии пройдёт торжественная передача картин советских художников от островного подразделения ОАО «РЖД» музею книги Чехова и бюста Соньки Золотой Ручки работы члена Союза художников России Владимира Чеботарёва компанией «Сахалинская Энергия»!

В пространстве выставки «Мезис. Искусство жить» посетителей ждёт интересная экскурсия по биографии неординарного и талантливого художника и изобретателя.

На площадках для мастер-классов взрослые и дети смогут создать настольную игру для совместного досуга, придумать и воплотить идею своего фамильного герба и научатся рисовать семейный портрет.

Кроме того, посетители смогут перенестись в эпоху А. П. Чехова, посетив театрально-концертную программу «Семья Ч.», посвящённую традициям семьи писателя, и узнать об их фамильных реликвиях на уникальной экскурсии по фондам музея.

По традиции, в «Ночь музеев», пройдут полюбившиеся сахалинцам литературный проект «Под шорох страниц и песка» и концертно-танцевальной программа «Ожившие картины». Так, художник-бутафор Чехов-центра Виктория Ведьмакова проиллюстрирует песком отрывок из повести Л. Н. Толстого «Детство». А оживить полотна островных художников помогут артисты творческих коллективов Южно-Сахалинска. В рамках проекта «Закрытый показ» посетители посмотрят и обсудят фильм Татьяны Ушенко «30 лет добра» о благотворительности в России.

В «Ночь музеев» раскроют и секреты семейного счастья. Приглашённые гости вечера – сахалинские семьи – поделятся своими историями, в их числе финалисты конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», представляющие островной регион. Завершающим аккордом акции станут яркий концерт и шоу-сюрприз!

Помимо площадки музея книги Чехова «Остров Сахалин», «Ночь музеев» пройдет в выставочном центре «Музей медведя» (пр. Победы, 24), где будут работать площадки для совместного творчества детей и родителей.

В арт-галерее «Художественная фабрика» в рамках программы «Семейные династии» сахалинцы познакомятся с творчеством художников, связанных родственными узами, примут участие в мастер-классах и послушают выступления островных музыкантов.

Отметим, что в музее книги Чехова и арт-галерее «Художественная фабрика» посетителей ждёт ещё один сюрприз – лотерея, победители которой получат абонементы на посещение музея и творческих мастер-классов.

«Ночь музеев – 2024» стартует в 18:00 и продлится до 24:00 в музее книги Чехова и до 23:00 в Музее медведя и арт-галерее «Художественная фабрика».