Музей книги Чехова приглашает сахалинцев на "Ночь музеев-2024"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 18 мая в музее книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. В этом году мероприятия акции посвящены Году семьи, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным, и проходят под темой «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». В рамках мероприятий «Ночи музеев» посетителей музея книги Чехова ждут совместные мастер-классы для детей и их родителей, встречи с сахалинскими семьями, которые поделятся секретами своего счастья, экскурсии, песочное и мыльное шоу, танцевально-музыкальные программы и другие необычные площадки.
Программа «Ночи музеев» откроется в пространстве действующей выставки «БлагоТворители», посвящённой добрым делам великих писателей. С благотворительного жеста стартует и акция. На открытии пройдёт торжественная передача картин советских художников от островного подразделения ОАО «РЖД» музею книги Чехова и бюста Соньки Золотой Ручки работы члена Союза художников России Владимира Чеботарёва компанией «Сахалинская Энергия»!
В пространстве выставки «Мезис. Искусство жить» посетителей ждёт интересная экскурсия по биографии неординарного и талантливого художника и изобретателя.
На площадках для мастер-классов взрослые и дети смогут создать настольную игру для совместного досуга, придумать и воплотить идею своего фамильного герба и научатся рисовать семейный портрет.
Кроме того, посетители смогут перенестись в эпоху А. П. Чехова, посетив театрально-концертную программу «Семья Ч.», посвящённую традициям семьи писателя, и узнать об их фамильных реликвиях на уникальной экскурсии по фондам музея.
По традиции, в «Ночь музеев», пройдут полюбившиеся сахалинцам литературный проект «Под шорох страниц и песка» и концертно-танцевальной программа «Ожившие картины». Так, художник-бутафор Чехов-центра Виктория Ведьмакова проиллюстрирует песком отрывок из повести Л. Н. Толстого «Детство». А оживить полотна островных художников помогут артисты творческих коллективов Южно-Сахалинска. В рамках проекта «Закрытый показ» посетители посмотрят и обсудят фильм Татьяны Ушенко «30 лет добра» о благотворительности в России.
В «Ночь музеев» раскроют и секреты семейного счастья. Приглашённые гости вечера – сахалинские семьи – поделятся своими историями, в их числе финалисты конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», представляющие островной регион. Завершающим аккордом акции станут яркий концерт и шоу-сюрприз!
Помимо площадки музея книги Чехова «Остров Сахалин», «Ночь музеев» пройдет в выставочном центре «Музей медведя» (пр. Победы, 24), где будут работать площадки для совместного творчества детей и родителей.
В арт-галерее «Художественная фабрика» в рамках программы «Семейные династии» сахалинцы познакомятся с творчеством художников, связанных родственными узами, примут участие в мастер-классах и послушают выступления островных музыкантов.
Отметим, что в музее книги Чехова и арт-галерее «Художественная фабрика» посетителей ждёт ещё один сюрприз – лотерея, победители которой получат абонементы на посещение музея и творческих мастер-классов.
«Ночь музеев – 2024» стартует в 18:00 и продлится до 24:00 в музее книги Чехова и до 23:00 в Музее медведя и арт-галерее «Художественная фабрика».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
08:58 8 Мая "Единая Россия": Вечные огни зажглись на 22 мемориальных комплексах в 11 регионах
11:13 8 Мая В Южно-Сахалинске росгвардейцы поздравили труженика тыла с Днём Победы
08:09 9 Мая Сахалин присоединился к Всероссийской акции "Окна Победы"
11:20 8 Мая Сахалинцев приглашают обучиться компьютерной и мобильной грамотности
09:06 15 Апреля В Южно-Сахалинске на "зебре" сбили пожилую женщину
08:37 15 Апреля С начала 2024 года более 3,5 тысяч сахалинцев и курильчан получили уведомления о будущей пенсии
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
16:38 26 Апреля На площади Славы в Южно-Сахалинске сегодня высадили первые декоративные цветы
Выбор редакции
- 11:55 Сегодня Сахалинцев приглашают на акцию "Вода России"
- 11:23 Сегодня Сахалинцев и курильчан приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства
- 15:40 Вчера Выставка об исследователе Дальнего Востока Николае Гродекове открывается в музее книги Чехова
- 11:27 Вчера В Ново-Александровске появится новый сквер
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?