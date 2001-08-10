Музей книги Чехова приглашает сахалинцев и гостей острова на выставку "БлагоТворители"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Авторский проект «БлагоТворители» о добрых делах А. П. Чехова и его современников начал работу в музее книги «Остров Сахалин». Выставка открылась минутой молчания в память о жертвах террористической атаки в «Крокус Сити Холле» в Москве, рассказали ТИА "Острова" в в музее.
– Протягивать руку помощи – давняя традиция нашего народа. Этот выставочный проект расскажет о наших истоках и ещё раз подтвердит, что мы большая страна с большим сердцем, – отметил начальник отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Константин Гончаров.
Экспозиция знакомит с благотворительной деятельностью А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, М. Горького и других известных деятелей культуры. Посетители перенесутся в атмосферу народной столовой конца XIX века, заглянут в книжный шкаф той эпохи и узнают о медицинской помощи во время эпидемии холеры.
– Название проекта несёт важный смысл – творить добро. Мы задумали его давно. Всё началось с научно-литературного сборника «Помощь голодающим», который был издан в 1892 году, – рассказала директор музея
А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.
Эстафету добрых дел подхватили друзья музея. ООО «Сахалинская энергия» преподнесло в дар бюст А. П. Чехова работы скульптора Владимира Чеботарёва и ценные книги, среди которых – издание пьес классика из личной библиотеки Сергея Дягилева. А художник Дё Сон Ен – картину с изображением чеховского места в Крыму.
Выставка «БлагоТворители» организована Литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
Партнёры проекта: музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Государственный ордена Почёта музей А. М. Горького (Нижний Новгород), Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» и Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник.
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