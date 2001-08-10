Студентка СахГУ Ангелина Марчук представляет Сахалинскую область на Всероссийском вокальном конкурсе "Звезда"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Будущий лингвист стала участницей первого в истории страны музыкального состязания, в котором принимают участие все 89 регионов России. Исполнители из разных частей страны впервые соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой родной край, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье СахГУ.
С самого детства Ангелина устраивала домашние концерты, стоя на стуле, и заставляла всех подпевать песню «Колыбельная медведица». Участвовала во многих всероссийских и международных конкурсах, где была отмечена почетными местами. Закончила музыкальную школу с красным дипломом, но решила попробовать себя в новой сфере. Сейчас учится на 3 курсе Сахалинского государственного университета на лингвиста и изучает английский и японский языки. Солистка университетской вокальной студии «Юник». А в 2023 году поступила в Академию Ларисы Долиной, где сейчас проходит обучение вокальному мастерству.
Масштабное голосование телезрителей по всей стране и мнение знаменитых экспертов в области музыки определит победителя проекта. В соответствие с концепцией конкурса, выступление каждого из участников сопровождается эффектной видео-открыткой о крае, который он представляет и о нем самом. Это 89 презентационных роликов, длительностью 40 секунд, выполненных в единой стилистике, но отражающих особый характер каждого из участников.
- Передо мной стоит очень ответственная задача: достойно представить свой университет и родную Сахалинскую область на этом конкурсе. Могу сказать, что там очень сильная конкуренция и каждый участник достоин победы. Надеюсь, что наш регион будет активно смотреть этот конкурс и болеть за меня. А я буду выкладываться на максимум и буду биться до конца. – рассказала Ангелина Марчук.
Премьера телевизионного шоу состоится 6 апреля на телеканале «Звезда».
Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» проводится при поддержке Министерства обороны РФ и Министерства Культуры РФ.
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