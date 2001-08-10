Тихоокеанское
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Студентка СахГУ Ангелина Марчук представляет Сахалинскую область на Всероссийском вокальном конкурсе "Звезда"

Студентка СахГУ Ангелина Марчук представляет Сахалинскую область на Всероссийском вокальном конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Будущий лингвист стала участницей первого в истории страны музыкального состязания, в котором принимают участие все 89 регионов России. Исполнители из разных частей страны впервые соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой родной край, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье СахГУ.

С самого детства Ангелина устраивала домашние концерты, стоя на стуле, и заставляла всех подпевать песню «Колыбельная медведица». Участвовала во многих всероссийских и международных конкурсах, где была отмечена почетными местами. Закончила музыкальную школу с красным дипломом, но решила попробовать себя в новой сфере. Сейчас учится на 3 курсе Сахалинского государственного университета на лингвиста и изучает английский и японский языки. Солистка университетской вокальной студии «Юник». А в 2023 году поступила в Академию Ларисы Долиной, где сейчас проходит обучение вокальному мастерству.

Масштабное голосование телезрителей по всей стране и мнение знаменитых экспертов в области музыки определит победителя проекта. В соответствие с концепцией конкурса, выступление каждого из участников сопровождается эффектной видео-открыткой о крае, который он представляет и о нем самом. Это 89 презентационных роликов, длительностью 40 секунд, выполненных в единой стилистике, но отражающих особый характер каждого из участников.

 - Передо мной стоит очень ответственная задача: достойно представить свой университет и родную Сахалинскую область на этом конкурсе. Могу сказать, что там очень сильная конкуренция и каждый участник достоин победы. Надеюсь, что наш регион будет активно смотреть этот конкурс и болеть за меня. А я буду выкладываться на максимум и буду биться до конца. – рассказала Ангелина Марчук.

Премьера телевизионного шоу состоится 6 апреля на телеканале «Звезда».

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» проводится при поддержке Министерства обороны РФ и Министерства Культуры РФ.

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