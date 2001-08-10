В Южно-Сахалинске назвали имена победителей арт-фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице завершился 14-й арт-фестиваль «Заяви о себе», посвященный поэзии, прозе и театральному искусству. Из 46 конкурсантов до финала дошел 21 участник. Все они блестяще показали себя в номинациях: «Исполнение произведения собственного сочинения», «Исполнение произведения известных авторов» и «Театр малой формы», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметил директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов, в этом году большой запрос молодежи получило театральное направление. О чем говорит значительное количество заявок на участие в этой номинации. Также в этот раз много ребят выступило с собственными стихами.

- Когда участники «Заяви о себе» выходят с произведениями собственного сочинения — это всегда особенно волнительно и трогательно. Потому что ребята показывают нам, как они ощущают этот мир, что чувствуют, о чем переживают. Одним словом — раскрываются. Именно для этого и существует наш арт-фест, - подчеркнул Олег Гортованов.

В финале участников оценивало экспертное жюри: артист (кукловод) Сахалинского театра кукол Ольга Демченко-Сергиенко, ведущий мастер сцены Сахалинского Международного театрального центра им. А.П. Чехова и бывший артист Государственного Русского Академического театра драмы им. М. Горького (г. Ташкент) Татьяна Максимова, заместитель директора по развитию и научной работе Литературно-художественного музея книги А.П. Чехова «Остров-Сахалин», кандидат филологических наук Анастасия Степаненко, постоянный партнер арт-фестиваля «Заяви о себе», директор сети книжных магазинов Евгения Ерзикова.

Так, по итогам 14-го арт-фестиваля «Заяви о себе» его победителями и призерами в своих номинациях стали:

Произведение собственных сочинений:

- Ксения Зарубина;

- Сергей Пегов;

- Елена Диденко.

Произведение известных авторов:

- Иван Махтодин;

- Сергей Гладкий;

- Полина Калинина.

Театр малой формы:

- театральная студия «Лица»;

- детско-юношеский театр «Позитиff»;

- театральный коллектив «Экспрессия».

- Первый раз принимать участие в арт-фестивале и сразу же занять первое место – это, безусловно, приятно и, конечно, неожиданно для меня. Особенно победить в категории «собственное сочинение». Когда читаешь "свое", ты словно впускаешь людей в свой мир, открываешь им самое сокровенное. Это очень волнительно, — поделилась победительница в номинации «Исполнение произведения собственного сочинения» Ксения Зарубина.

Напомним, арт-фестиваль «Заяви о себе», организатором которого ежегодно выступает Центр молодежных инициатив, состоялся при поддержке ГДК «Родина», Сахалинского театра кукол, Сахалинского Международного театрального центра им. А.П. Чехова, а также литературно‐художественного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин».