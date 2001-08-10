В Южно-Сахалинске прошел фестиваль "Восточный Новый год"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сегодня прошел третий муниципальный фестиваль детского творчества «Восточный новый год», который проводится среди коллективов дошкольных образовательных организаций Южно-Сахалинска. В этом году он приурочен к Году семьи и "Году культуры России-Китая 2024-2025", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Около двух десятков команд из разных детских садов Южно-Сахалинска вышли на сцену центра народного творчества «Радуга» с концертными номерами. В составе каждой команды - и дети, и взрослые. В фестивале приняли участие более 130 воспитанников и около 70 педагогов и родителей.
- Фестиваль «Восточный Новый год» проходит в областной столице уже в третий раз и приурочен к празднику встречи Нового года в азиатских странах. Тема в этом году - семейные традиции. Отмечу, что с творческими номерами выступают дети из детских садов, которые являются участниками образовательного проекта «Развитие ребёнка дошкольника в би-полилингвальной среде детского сада». В группах у этих ребят постоянно находятся педагоги, говорящие только иностранном языке - так создается определенная развивающая среда. Именно в рамках данного проекта мы в свое время инициировали наш фестиваль. Творческие команды инсценируют, танцуют, исполняют песни, в том числе, на иностранном языке, - рассказала заведующая детским садом №28 «Матрёшка» Ольга Лукьянова.
Фестиваль «Восточный Новый год» - это праздник, в том числе, для пап и мам, подчеркивают организаторы, их совместное с детьми познавательное путешествие по следам традиций соседних народов, возможность встретить Новый год так, как это делают на Востоке.
- Мы все, большие и маленькие, - жители одной планеты. Именно поэтому должны знать о культуре своих соседей, стараться говорить об одном и том же на общем языке ценностей и традиций, - поприветствовала участников заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Захарова.
Как прозвучало со сцены, этот праздник обычно длится около двух недель, он знаменует окончание самых холодных дней в году и приход долгожданной весны.
В рамках фестиваля в ЦНТ «Радуга», кроме концерта, прошли мастер-классы для ребят с семейной тематикой, мастерили национальный корейский костюм в технике оригами, дракончиков из соленого теста, рисовали открытку в технике японской каллиграфии, а восточный веер стал украшением для каждого.
Напомним, все образовательные учреждения Южно-Сахалинска присоединились к реализации мероприятий, посвященных Году семьи. В школах и детских садах разработаны планы тематических программ, в которых дети будут участвовать вместе с родителями. Всех жителей и гостей областной столицы в этом году ждут многочисленные культурно-творческие события.
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