Сахалинским школьникам рассказали о традициях восточного Нового года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Интерактивная праздничная программа «Встречаем восточный Новый год» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 9 февраля. Ее участниками стали ученики начальных классов южно-сахалинской школы №5, волонтеры и постоянные читатели библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ведущие рассказали о традициях народов, отмечающих Новый год по лунному календарю. Они упомянули, что у бурят этот праздник называется «Сагаалган», что означает «белый месяц». У алтайцев праздник носит название «Чага байрам», что можно перевести как «Белый праздник». Корейцы отмечают «Солляль» — первый день лунно-солнечного календаря. А китайский народ отмечает праздник весны под названием «Чунь цзе». Также слушатели узнали про символ года — зеленого деревянного дракона.

Познавательную программу вечера дополнили творческие номера. Так, ансамбль корейского танца «Химанг» исполнили танец с веером. Современное направление к-рор (кей-поп) представила Вероника Назимко вместе с группой «Ghostfire» (Призрачный огонь). Специалист СахОУНБ Алдар Базаржапов сыграл на варгане бурятский национальный мотив «Ёхор».