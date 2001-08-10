В Южно-Сахалинске 2 февраля начнет работу отчётная выставка "Союза художников России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Со 2 февраля 2024 года начнет свою работу ежегодная отчетная выставка членов Сахалинского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»
Данная выставка – подведение итогов работы художников Союза художников России за 2023 год. Это значимое событие и прекрасная возможность для представления новых граней искусства и обмена опытом.
В экспозицию отчетной выставки вошло более 60 произведений 21 автора из Сахалинского отделения Союза художников России, выполненные в различных жанрах, стилях и техниках. Художники представили зрителю многообразие жанров, стилей и техник. Каждое произведение завораживает, дарит зрителю новые эмоции и настроения, раскрывает уникальные миры и идеи художников.
Кроме того, в отчётной выставке можно увидеть оригинальные творческие подходы и авторские стили островных художников. Так, к примеру, «Мастерская художника Авдеева» Дё Сон Ена отражает особый мир творца и его характер. А динамичная композиция «Джаз» передаёт музыкальные ритмы и страсть героев как к искусству, так и к жизни. В то время как «Натюрморт с зеленым подсвечником» Ольги Маркеловой заставляет зрителя погрузиться в красоту окружающего мира и задуматься о своём месте в нём.
Отражение сахалинской природы в работах Надежды Троегубовой и Натальи Кирюхиной позволяет зрителю ощутить красоту и величие острова в разные времена года. Искусство графики, которым мастерски владеет Наталья Кирюхина, представлено ее работами, отображающими курильские пейзажи и заставляющими зрителя восхищаться красотой природы в простоте форм.
На выставке представлены так же представлены работы художников: Нины Наумовой, Николая Стороженко, Константина Колупаева, Владимира Чеботарёва, Голимжана Иксанова, Надежды Белых-Федотовой.
Выставочный зал Сахалинского областного художественного музея
Арт-резиденция «Маяк», Ленина 150, цокольный этаж
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