Областные музеи презентуют творчество островных художников на ВДНХ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и Сахалинского областного художественного музея представляют региональный стратегический проект культуры «Художники Сахалинской области», инициированный Губернатором Валерием Лимаренко, на международной выставке-форуме "Россия", рассказали ТИА "Острова" в региональном минкульте.
В течение этой недели о творчестве и биографии островных художников рассказывает сотрудник СОХМ Анастасия Львова. А член Союза художников России Дё Сон Ен и резидент арт-пространства «РОСТ» Татьяна Гурнова проводят мастер-классы «Мыс Птичий», «Три брата» и «Краб».
– Вчера мы провели первый блок мероприятий. Посетители с удовольствием слушают лектора и создают под руководством художников памятные рисунки. Причём участвовать в мастер-классах одинаково нравится как юным гостям выставки, так и взрослым. Желающих так много, что даже не хватает мест, – рассказала директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.
Напомним, международная выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября 2023 года.
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