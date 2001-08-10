Сахалинцы попали в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совет экспертов пятого сезона Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева (12+) сформировал «длинный список» Премии, в который вошли 30 присланных на творческий конкурс произведений (по десять в каждой из номинаций – «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей»). Всего в оргкомитет нынешнего сезона премии поступило 87 заявок, авторы которых представляют 21 регион Российской Федерации. Высокую активность проявили авторы из субъектов Дальневосточного федерального округа. Здесь пальму первенства уверенно держит Приморский край — 21 заявка, второе и третье места — у Хабаровского края (12) и Сахалинской области (восемь заявок). Как ранее сообщали в оргкомитете Премии, в заявках пятого сезона наиболее широко представлена короткая проза (40 заявок). На участие в номинации «Длинная проза» было подано 29 заявок, 18 — на номинацию «Проза для детей».

Среди авторов «длинного списка» есть сахалинцы.

- «В призрачном море» (16+), Владимир Губин;

- «Когда я буду морем» (16+), Виктория Цой (Цой Ок Сун);

- «Приключения Кати и Марка среди вулканов и лопухов-великанов» (6+), Игорь Янчук;

- «Сахалинские каторжанки» (16+), Инна Фидянина-Зубкова.

Игорь Иванович Янчук: «Я в третий раз попадаю в длинный список Премии. Понимаю, что это только полуфинал. Один раз попадал в короткий список. Знаете, в первую очередь я рад, что детям нравится эта история. «Приключения Кати и Марка среди вулканов и лопухов-великанов» – седьмая и заключительная книга. И мне думается, что она имеет шансы пройти дальше…».

Владимир Трофимович Губин: «Я получил извещение от организаторов Премии о том, что попал в «длинный список», уже отправил туда обе книги («В призрачном море» – это двухтомное издание, прим. авт.). В сахалинской писательской организации предложили направить работу на премию, я не стал отказываться… Конечно, очень приятно, что оценили…».

Инна Ивановна Фидянина-Зубкова: «Я очень рада, что моя автобиографическая книга «Сахалинские каторжанки» (на Литрес полная версия этой книги называется «Инчик-сахалинчик») вошла в шорт-лист Общероссийской литературной Премии «Дальнего Востока» им. В.К. Арсеньева. Это первый мой большой, и конечно же волнительный, конкурс. Заявку на конкурс подавала не я лично, а островная библиотека Южно-Сахалинска им. Кузнецова, а это значит, что люди поверили в меня, в моё творчество, и это особенно приятно! А после конкурса уже будет видно, буду ли я продолжать свою литературную писательскую карьеру всерьёз или оставлю это всё на любительском уровне. Но независимо от того, буду ли и дальше писать стихи и прозу, я уже определённо планирую продолжать свою жизнь, работая (именно работая) в книжной индустрии. Ибо я не только освоила новую профессию (и буду осваивать её и дальше), но и уже зарабатываю на книгах деньги. А именно... Ныне я могу уже смело назвать себя ДЕКЛАМАТОРОМ (ЧТЕЦОМ) АУДИОКНИГ. Эта профессия, поверьте мне, не менее увлекательная, чем «писательская нива».

Теперь к работе приступает Малое жюри, которому предстоит сформировать «короткий список» – по три номинанта в каждой из номинаций. Победителей Премии этого года определит Большое жюри, церемония объявления результатов и награждения лауреатов пройдет в декабре 2023 года. Помимо победителей в перечисленных номинациях, каждый год в рамках Премии определяются и лауреаты наград «За вклад в развитие Дальнего Востока» и «За вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока».

Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева учреждена по инициативе Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Впервые лауреаты Премии были названы в декабре 2019 года. Произошло это в рамках комплекса воспитательно-патриотических мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве» в здании Российского Фонда культуры. Главная цель Премии — поддержка российских и зарубежных писателей, посвящающих свои произведения Дальнему Востоку и содействующих формированию единого культурного пространства многонациональной России.