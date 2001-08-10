В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Радостно, звонко, тепло и красочно проведем главный праздник детства - День защиты детей в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Горпарк приглашает детвору и их родителей весело и дружно отметить первый летний день. Вас ждет огромное количество площадок с различными тематиками на любой вкус:
С11:00-13:00 Интерактивная программа на концертной площадке. Вручение путевок в летние оздоровительные лагеря (площадки при СОШ). Квест-игра «Космическое путешествие».
С 11:00 -15:00 Интерактив от СахГУ. Стеклянный павильон.
С 11:00- 15:00 Мастерская «Территория творчества»: мастер-класс в технике объемная аппликация «Божья коровка» (3+); мастер-класс в технике лепки из воздушного пластилина «Кулон- зверушка» (5+); мастер-класс в технике моделирование «Летний дом» (7+). Территория у стеклянного павильона.
С 11:00-15:00 Мастер-классы от Российской Красного креста и ВОД «Волонтеры-медики», Центра здоровья. Благотворительная ярмарка. Территория механических аттракционов.
С 11:00-15:00 Спортивные мероприятия: баскетбол, воркаут, БМИКС, самокаты, мини-футбол. Стадион «Космос».
С 11:00-15:00 Спортивные мероприятия: СК «Чемпионы». Роллерная площадка.
С 11:00-15:00 Спортивные мероприятия: икс-фит. Территория «Мама-кофе».
С 11:00-15:00 Спортивные мероприятия: теннисный турнир. Теннисные корты.
С 11:00-15:00 Спортивные мероприятия: волейбольный турнир. Волейбольная площадка.
С 11:00-18:00 Арт-резиденция. Выставка-ярмарка работ Сахалинских мастеров. Территория у фонтана.
С 11:00-18:00 Мотивационные встречи по направлениям РДДМ «Движение первых». Выставка образовательных учреждений. Образовательный шатер.
С 11:00-18:00 Деловая игра в форме выставки-презентации «Город профессий». Площадка новых аттракционов (Юг парка)
С 13:00-14:00 Концерт «Детство- это ты и я» с участием детский дошкольный учреждений г. Южно-Сахалинска.
С 13:00-15:00 Туристическая почта. Поляна у образовательного шатра.
С 15:00-18:00 Спортивные мероприятия: беговелы. Роллерная площадка.
С 15:00-18:00 Творческая мастерская по раскрашиванию «Медвежий бор»: раскрашивание фанерных и гипсовых медведей, картонных домиков. Раскрашивание по трафаретам. Территория кафе «Мама-кофе».
С 15:00-18:00 Мастерская от Технопарка Кванториум: мастер-класс «Робо-баскетбол»; мастер-класс «Каллиграфия»; мастер-класс «Химическая радуга»; мастер-класс «Виртуальный мир»; мастер-класс «Скетч-открытки». Стеклянный шатер.
С 15:00-18:00 Выставка работ учащихся Детской художественной школы. Площадка южного берега озера Верхнего.
С 15:00-18:00 Мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Площадка за стеклянным павильоном.
С 15:00-18:00 Пленэр – детская художественная школа. Южный берег оз. Верхнего.
С 15:00-18:00 Квест-городок «Библиогород». Аллея Сакуры.
С 15:00-18:00 Танцевальная программа «Лето в танцах». Танцевальные мастер-классы в стилях: хип-хоп, брейк-данс, зумба кидс. Шоу - Бумажная дискотека. Соревнования по брейкдансу. Танцевальная площадка.
С 15:00-18:00 Концертная программа «Лето первых». Концертная площадка.
С 15:00-18:00 Сцена открытого творчества детей «Звучи». Концертная площадка.
С 16:00-18:00 Показательный мастер-класс «Управление каяками». Озеро Верхнее.
С 18:00-20:00 Вечерний концерт. Сцена стадиона «Космос».
Каждый найдет для себя мероприятие по душе, оставив массу эмоций и впечатлении надолго. До встречи в городском парке – 1 июня!
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