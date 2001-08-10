На Сахалине планируется проводить выставки шедевров из Третьяковской галереи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пути сотрудничества с крупнейшим российским музеем обсудил губернатор Валерий Лимаренко на встрече с директором Государственной Третьяковской галереи Еленой Проничевой. В ближайшее время на Сахалин прибудет специалист главного российского музея национального изобразительного искусства. Он оценит возможности островных выставочных помещений для открытия там выездных экспозиций подлинников галереи, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Сахалинская область в последние годы стала одним из культурных центров Дальнего Востока. В областном художественном музее с успехом прошли выставки из фондов ведущих российских учреждений культуры. Среди них - Государственный Русский музей, Государственный музей искусств народов Востока, Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Государственный музей истории религии. Выездные экспозиции увидели не только сахалинцы, но и тысячи гостей из регионов России и зарубежных стран.
- Я абсолютно уверен в том, что сахалинцы будут рады увидеть шедевры из знаменитой коллекции Третьяковской галереи в наших музеях. Для этого у нас есть все возможности и опыт по проведению выездных экспозиций. Мы открыты к сотрудничеству, - отметил Валерий Лимаренко.
- Третьяковская галерея имеет богатый опыт работы с регионами, в том числе и опыт проведения масштабных выставок. К примеру, выставочный проект, приуроченный к 100-летию образования Якутской АССР, с огромным успехом прошел в Национальном художественном музее Республики Саха. Одна из главных задач нашей галереи - сделать коллекцию доступной и узнаваемой по всей стране, в том числе через цифровые платформы, наши образовательные программы, и мы продолжим над этим работать, - добавила Елена Проничева.
По итогам встречи, было решено начать совместную работу музейных команд, которые определят форматы сотрудничества островных учреждений культуры с крупнейшей галереей.
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