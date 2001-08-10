В СахОУНБ пройдет творческая встреча с Дмитрием Конратковым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча с солистом Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 16 марта. Начало в 18.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Дмитрий Кондратков – оперный и эстрадный певец, лауреат национальной оперной премии «Онегин». В его репертуаре такие оперы как «Летучая мышь», «Богема», «Любовный напиток», «Кармен», «Любовь к трём апельсинам», «Сказка о царе Салтане», «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» и многие другие. Также Дмитрий Кондратков участвует в образовательной программе для всей семьи «Знакомство с оркестром».

Встреча пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Справки по телефону +7(4242)45-25-54.