Тихоокеанское
информационное агентство
10 Марта 2023
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17:01, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

В СахОУНБ пройдет творческая встреча с Дмитрием Конратковым

В СахОУНБ пройдет творческая встреча с Дмитрием Конратковым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча с солистом Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 16 марта. Начало в 18.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Дмитрий Кондратков – оперный и эстрадный певец, лауреат национальной оперной премии «Онегин».  В его репертуаре такие оперы как «Летучая мышь», «Богема», «Любовный напиток», «Кармен», «Любовь к трём апельсинам», «Сказка о царе Салтане», «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» и многие другие. Также Дмитрий Кондратков участвует в образовательной программе для всей семьи «Знакомство с оркестром».

Встреча пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Справки по телефону +7(4242)45-25-54.

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