В Южно-Сахалинске состоится концерт "Музыкальное слово о В. Халилове"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выдающийся военный дирижер и композитор, Народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов был инициатором и идейным вдохновителем военно-музыкального фестивального движения в стране. Он стал автором и первым музыкальным руководителем самого масштабного из военно-музыкальных фестивалей - "Спасская башня" в Москве. Основанные им фестивали военных оркестров проходят в Хабаровске, Севастополе, Тамбове, на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской филармонии.
Фестиваль "Спасская башня на Сахалине" является незабываемым музыкальным событием для островитян и гостей региона. Восхитительные концерты и парадные дефиле проходят на открытых площадках Южно-Сахалинска и других городов Сахалинской области. Это неповторимое музыкальное шоу собирает на одной сцене военных музыкантов разных стран. Великолепная техника владения музыкальными инструментами и потрясающее исполнительское мастерство создают особую атмосферу праздника для сахалинцев и гостей области.
Как главный военный дирижер страны Валерий Михайлович блистал на Парадах Победы, дирижировал сводным оркестром из тысячи человек, гастролировал с ведущими военными музыкальными коллективами Вооруженных Сил Российской Федерации в Австрии, Швеции, США, Венгрии, Германии, КНДР, Монголии, Польше, Финляндии, Франции, Швейцарии, Бельгии.
За свою творческую жизнь маэстро создал большое количество известных музыкальных произведений - маршей, песен, романсов. Он является автором инструментальных композиций для духового оркестра, таких как "Адажио" и "Элегия", маршей "Кадет", "Молодёжный", "Рында", "Улан", романсов "Дорогая, сядем рядом…", "Лепестки жасмина" и множества других замечательных произведений.
Жизнь Валерия Халилова трагически оборвалась в результате авиакатастрофы в Сочи, в 2016 году, в которой вместе с ним погибло немало других выдающихся россиян.
Каждый год в день рождения Народного артиста России на Сахалине проходит большой концерт, посвященный его творчеству.
В концерте прозвучат лучшие образцы военно-оркестровой музыки, эстрадные композиции, а также авторские сочинения Народного артиста России, генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
Участие примут:
- военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона
- камерный хор EL CANTO
- камерный ансамбль "Дивертисмент"
Ведущая Ярославна Калашникова
Концерт состоится 29 января в 19:00 в ЦНК "Радуга", вход свободный.
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