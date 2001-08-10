Символ Нового года в необычной технике нарисовали в сахалинском Музее медведя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новогодняя программа в Музее медведя продолжается. В среду, 21 декабря, занятия для гостей провели приглашённые мастера. На мастер-классе от Ольги Тихомировой участники нарисовали зайца – символ наступающего 2023 года, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Работу выполнили гуашевыми красками в технике гризайль. Этот вид росписи предполагает переход от тёмного тона к светлому. При этом особое значение имеет консистенция краски. Она, по словам Ольги Тихомировой, должна быть, как жидкая сметана.

Ещё один мастер-класс провела Ольга Горина. С её помощью гости музея научились делать браслеты из бусин и серьги. В конце мастер-класса все участники получили сладкий подарок – шоколадную медаль.

- Занятие очень понравилось! Мама говорит, что без серёжек девочка как неодетая. Так что все сегодня ушли одетыми! - поделилась впечатлениями участница мастер-класса Есения.

Новогодние интерактивные занятия и мастер-классы будут проходить в Музее медведя ежедневно до 30 декабря включительно.

Узнать подробную информацию о мероприятиях и записаться можно по телефону: 30-40-06.

Музей медведя находится по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 24.