Восемь концертов дадут московские музыканты для сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалин стал в последние годы очень популярным среди музыкантов - лауреатов международных конкурсов из Москвы. Он привлекает не только своей неповторимой природой, но и благодарной публикой.

Помимо отдыха в красотах Сахалина музыканты решили сыграть для сахалинцев восемь разных концертов в Соборе Св. Иакова на проспекте Победы 26Б: органистка Анастасия Быкова вместе со скрипачкой Тамарой Егоровой сыграют концерты 8 и 9 июля, органистка Олеся Кравченко с хором из Москвы и Сахалина и с Дарьей Крутяковой, артисткой ЮСКО, сыграют концерты 15 и 16 июля а профессор Московской консерватории Евгений Максимов сыграет концерты 22,23,29 и 30 июля на органе, клавесине и фортепиано.

На концерте «Гений танго - орган и скрипка» уже в эту пятницу 8 июля 19:00 услышите произведения известного аргентинского композитора.

На концерте «Великий ЧАЙКОВСКИЙ - орган и скрипка» в субботу 9 июля 18:00 услышите музыку из балетов и опер Чайковского, таких как "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица" и цикла "Времена года".

На концерте «Популярная КЛАССИКА - ХОР и орган - Моцарт, Бах, Вивальди» в пятницу 15 июля 19:00 услышите известные во всем мире хоровые произведения Моцарта, Вивальди и других авторов, а также «Картинки с выставки» Мусоргского.

На концерте «ПРИГЛАШЕНИЕ в ТЕАТР - орган и флейта» в субботу 16 июля 18:00 услышите музыку разных опер,таких как «Кармен», «Турандот», «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин» и балетов как «Ромео и Джульетта» и другие…

На концерте "Бах - величие и галантность - орган, клавесин и фортепиано" в пятницу 22 июля в 19:00 прозвучат незабываемые шедевры Баха.

Великолепная музыка Бетховена прозвучит во время концерта "Бетховен - нечто фантастическое - орган, клавесин и фортепиано" в субботу 23 июля в 18:00

Известные шедевры Шуберта на органе и фортепиано услышите в одном концерте под названием "Шуберт - вечный странник" в пятницу 29 июля в 19:00

Шедевры органной музыки эпохи романтизма таких композиторов как Мендельсон, Лист, Франк, Лангле и Босси будут звучать во время концерта "Шедевры романтизма" в субботу 30 июля в 18:00

Билеты можно приобрести заранее в Соборе каждый день с 14:00-19:00 часов. Выбор мест свободный.

Есть большие скидки для пенсионеров, студентов, детей и инвалидов - спрашивайте в кассе Собора каждый день по номеру 8-984-180-77-40.