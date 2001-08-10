В Сахалинской областной научной библиотеке пройдет День открытых дверей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День открытых дверей «Библиотека знакомая и незнакомая» пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 26 мая с 12:00 до 17:00. Участников мероприятия, посвященного Общероссийскому дню библиотек, ждет насыщенная, разноплановая программа, рассчитанная на разные возрастные категории и области интересов. Так, например, юных гостей ждут планетарий с познавательными фильмами об устройстве вселенной и магнитные пазлы. Для более старшей аудитории будут проведены обзоры тематических выставок, в том числе о 75-летии главной островной библиотеки, прикладном искусстве народов России и православной культуре, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Также будут проведены экскурсии «Отражение исчезнувших лет», «Что читать этим летом?», «Библиотека без границ».

Посетителям будут предложены более 20 площадок, среди которых акция книгообмена «Махнемся, не глядя?!», Интеллект-игра «В центре внимания КНИГА», мастер-класс по изготовлению тряпичной птички, литературный батл «Вместе весело читать», лекция «История настольных игра», игротека и многое другое. А среди самых активных участников в рамках «Дня открытых дверей» будет проведен розыгрыш призов.

Подробная программа мероприятий размещена на сайте СахОУНБ. Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-43.