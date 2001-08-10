На Сахалин прилетает Хироко Иноуэ - звезда органного искусства из Японии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалин прилетает Хироко Иноуэ - звезда органного искусства из Японии - одна из лучших органистов мира, выступающая на многих мировых концертных площадках сольно и в ансамблях с известными солистами и оркестрами мира, лауреат многочисленных международных конкурсов. Вместе с известным японским флейтистом русского происхождения - Павлом Ио, который играет на сякухати - японской бамбуковой классической флейте, она сыграет четыре разных концерта с 12 по 15 мая в Соборе Святого Иакова на пр. Победы 26Б.
На концерте под названием "Любовь и честь" в четверг 12 мая в 19:00 они исполнят музыку известных японских и европейских авторов, таких, как Шуберт, Бах, Мендельсон и другие. Ближе узнать японское барокко и послушать шедевры Баха в японском стиле музыки на органе и на японской бамбуковой флейте-сякухати можно будет на концерте под названием "Японское барокко и Бах" в пятницу 13 мая в 19:00.
Звуки пробуждающейся весны в японской опере, японских народных песнях и сказках услышите на органе и сякухати вместе с певицей-сопрано из Сахалинской филармонии Лейлой Цымбал в произведениях японских и мировых композиторов на концерте под названием "Звуки японской весны" в субботу 14 мая в 18:00. Удивительное сочетание разных миров - японской и европейской музыки и небесных мелодий херувимских песен православного хора с органом и японской флейтой сякухати услышите на концерте под названием "Спираль небесных миров" в воскресенье 15 мая в 15:00. В рамках всероссийской акции «Ночь музеев - 2022» организует Собор Святого Иакова 21 мая в 19:00 дополнительный концерт в двух отделениях под названием "Ночь музыки, поэзии и прозы", который пройдет уже без участия японских исполнителей. Выступать будут на концерте двое исполнителей из Сербии - аккордеонист Игорь Ивкович и флейтистка Йована Димитриевич и сахалинские исполнители - пианистка Антонина Тарасова, Елизавета Колычева и Марина Шевченко, и певицы Диана Сельдешева и Ярославна Калашникова.
Билеты можно приобрести заранее в Соборе каждый день с 14:00-19:00 кроме воскресенья.
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