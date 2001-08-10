Сахалинцам предложили поделиться личными библиотеками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День 14 февраля известен как День святого Валентина или День всех влюблённых. Однако, растёт число людей, которые знают ещё об одном празднике, отмечаемом в этот день. Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг или Международный день книгодарения, который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.

14 и 15 февраля, в течении всего дня в Арт-резиденцию «Маяк» можно будет принести книги, которые будут переданы в УФСИН России по Сахалинской области.