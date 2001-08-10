В Москве открылась выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Передвижная выставка «Сахалинская зима А. П. Чехова» открылась в московской Государственной публичной исторической библиотеке 17 декабря 2021 года. Событие состоялось в рамках торжественной передачи книг общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» благодаря компании «Сахалин Энерджи», региональным министерству культуры и архивного дела и Ассоциации музеев, рассказли ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

– Я рад видеть вас, дорогие гости! Надо сказать, что это не первая встреча с фондом, так как дружба между нами насчитывает не одно десятилетие. И сегодняшнее мероприятие является большим праздником, – поприветствовал посетителей генеральный директор Государственной публичной исторической библиотеки, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев.

Мероприятие было приурочено к празднованию 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского. В библиотеку передали рукопись «Ф. М. Достоевский. “Перерождение моих убеждений”», а также уникальный экземпляр – факсимильное воспроизведение и оптико-электронную реконструкцию «Острова Сахалин». Выставка «Сахалинская зима А. П. Чехова» музея книги стала украшением и тематическим дополнением событий по передачи книг библиотеке.

– Сегодня мы открываем выставку, а также передаём копию факсимильного издания «Остров Сахалин» библиотеке, – рассказала пресс-секретарь представительства компании «Сахалин Энерджи» в Москве Ольга Морева. – Благодаря кропотливому труду экспертов и высокотехнологичному оборудованию восстановленные фрагменты доступны читателям. Ценное издание не только пополнит фонд одной из ведущих библиотек страны, но и внесёт вклад в продвижение Сахалинской области. Мы рады, что внесли свою лепту в сохранение и преумножение художественных ценностей, что способствует популяризации русской классической литературы и культурного наследия в целом.

– Благодарим дирекцию и сотрудников библиотеки за помощь в организации выставки, а также компанию «Сахалин Энерджи» за то, что этот проект сегодня здесь состоялся. Как мне кажется, выставка гармонично вписалась в пространство этого уникального учреждения. Надеюсь, посетители библиотеки откроют для себя какие-то интересные факты, связанные с сахалинским путешествием А. П. Чехова и его подготовкой будущей книги. Также спасибо фонду «Возрождение Тобольска» за то, что вы делаете такие большие и важные проекты, как публикация чеховских черновиков. Наш музей активно занимается детальным изучением этой рукописи, и такие исследования проливают свет на подтекст книги, которая по-прежнему остается самым загадочным произведением писателя, – рассказала заместитель директора музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Анастасия Степаненко.

Парадоксальным названием «Сахалинская зима А. П. Чехова» (напомним, писатель был на Сахалине летом и осенью) создатели экспозиции указывают на особый период в творческой биографии Чехова, связанный с Сахалином. Антон Павлович готовился к путешествию и возвратился из него в зимнее время. В январе 1890 года появляются первые упоминания о Сахалине в письмах писателя и его адресатов, литературных кругах и прессе. Февраль прошёл в состоянии, который Антон Павлович называл «Mania Sachalinosa» (лат. «сахалинское бешенство»). Это период самой напряженной работы, когда он изучал книги, карты, журнальные публикации и многие другие источники об острове. В начале декабря 1890 года А. П. Чехов вернулся домой.

«Сахалинская зима А. П. Чехова» в январе 2020 года была презентована на региональной научной конференции «Чеховские чтения». Далее она совершила путешествие чеховским маршрутом «наоборот»: с Сахалина в Москву. С 25 по 26 февраля 2020 года выставка экспонировалась на Днях Сахалинской области в Совете Федерации РФ и заняла особое место в ряду значимых направлений в развитии островного региона. С февраля по июль 2020 года «Сахалинская зима А. П. Чехова» была размещена в Музее писем А. П. Чехова в городе Чехове, где с ней смогли познакомиться жители и гости Московской области. В конце 2020 года за настоящий выставочный проект музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» стал обладателем премии Губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства.