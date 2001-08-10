Сахалинские читатели встретились с московским писателем Максимом Амелиным
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Творческая встреча с поэтом, переводчиком, лауреатом престижных литературных премий Максимом Амелиным прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 22 сентября. Вечер стал завершением проекта "Дни литературы Сахалинской области", рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба СахОУНБ.
Гость рассказал, что побывал на Сахалине впервые. Желание посетить остров было его детской мечтой, поэтому он с радостью откликнулся на приглашение принять участие в проекте. Реальность превысила все ожидания поэта, особенно впечатлила морская рыбалка.
- Во время поездки по острову в рамках Дней литературы, прошли очень насыщенные встречи в школах Поронайска, библиотеке села Восток, - поделился впечатлениями Максим Амелин. - Школьники задавали любопытные вопросы, я видел живой интерес в их глазах. Приятно было пообщаться и с островными писателями и поэтами Николай Тарасовым, Владимиром Семенчиком Анной Сафоновой, Еленой Намаконовой.
В течение вечера литератор рассказал о своей творческой и издательской деятельности, работе с переводами. Им созданы переводы произведений Катулла, Пиндара, Гомера и других античных классиков, есть и переводы с грузинского и украинского языков. Кроме того, поэт познакомил участников встречи со своим творчеством - прочел несколько стихотворений из книг, которые выходили за последние десять лет. Это собрание стихов и статей "Гнутая речь", поэма "Веселая наука".
Исследователь литературы представил недавно вышедшую "Книгу нестихов", в которую вошли избранные статьи о поэтах и поэзии, литературоведческие заметки, эссе и переводы с разных языков. А также поделился отрывком из незавершенной поэмы "Соловецкая страда" про взятие Соловецкого монастыря во времена раскола. Эти книги пополнят фонд Сахалинской областной библиотеки и будут доступны для читателей
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