В Приморье и на Сахалине за неделю экспорт рыбопродукции вырос в 2,7 раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 15 по 21 июня 2026 года Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории Приморского края и Сахалинской области оформлена на экспорт 361 партия рыбы и морепродуктов общим весом более 17 тыс. т (неделей ранее на экспорт поставлено рыбы и морепродуктов общим весом 6,1 тыс. т).

За отчетный период оформлено 318 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 11 сертификатов.

На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 589 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 110. В Китай оформлено 382 сертификата, в Республику Корея – 205, в Таиланд - 2.

Кроме того, оформлено 310 сертификатов при импортных перевозках.

Должностными лицами отобрано 247 проб от подконтрольной продукции, в том числе по госзаданию – 30 проб, в рамках мониторинга – 27 проб, по усиленному контролю – 14 проб, по подозрению в ветсанотношении – 13 проб и по обращению владельцев продукции – 163 пробы.