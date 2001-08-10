Экспорт рыбы с Дальнего Востока вырос на 3 процента

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 по 7 июня 2026 года специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора оформили на экспорт 654 партии рыбы и морепродуктов общим весом 16 тысяч тонн. Эта работа охватила территорию Приморского края и Сахалинской области. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, за отчётный период ведомство выдало 261 ветеринарный сертификат формы 5i на дальневосточную продукцию водного промысла, предназначенную для отправки за рубеж. Из них 12 сертификатов оформили на Сахалине.

На вывозимые партии водных биологических ресурсов специалисты оформили 365 сертификатов здоровья, в том числе 20 – в Сахалинской области. География поставок выглядит так: в Китай ушёл 281 сертификат, в Республику Корея – 83, в Европейский союз через Республику Корея – 1 сертификат. Помимо экспортных процедур, сотрудники оформили ещё 197 сертификатов при импортных перевозках.

Должностные лица отобрали 162 пробы от подконтрольной продукции. Распределение проб следующее: 24 пробы – по государственному заданию, 29 проб – в рамках мониторинга, 6 проб – по усиленному контролю и 103 пробы – по обращению владельцев продукции. С начала 2026 года Управление Россельхознадзора проконтролировало экспорт 10 290 партий рыбы и морепродуктов общим весом 606,8 тысячи тонн. Этот показатель превышает объём оформленной на экспорт рыбопродукции за аналогичный период прошлого года на 3%.