РусГидро и ВТБ подписали меморандум о финансировании проектов на Дальнем Востоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На ПМЭФ-2026 РусГидро и ВТБ подписали меморандум о намерении заключить договор синдицированного кредита для финансирования инвестиционных проектов энергохолдинга на Дальнем Востоке. Объем финансирования составит до 260,5 млрд рублей, срок – до 12 лет.

РусГидро реализует шесть приоритетных проектов развития тепловой энергетики в ДФО. Они включают строительство пяти новых электростанций и масштабную модернизацию Владивостокской ТЭЦ-2, два из трёх блоков которой уже введены в эксплуатацию после обновления. Суммарная мощность энергообъектов – 2,1 ГВт и 2700 Гкал/ч. Цели проектов – снижение энергодефицита в объединённой энергосистеме ДФО, обеспечение растущего энергопотребления и создание условий для развития региона.

«Сегодня развитие Дальнего Востока невозможно без опережающего создания современной энергетической инфраструктуры. Проекты РусГидро имеют системное значение для экономики макрорегиона, поскольку обеспечивают энергетическую основу для реализации инвестиционных инициатив в промышленности, логистике и социальной сфере. Расширение нашего взаимодействия отражает общий подход к развитию региона: объединение ресурсов финансовых и инфраструктурных институтов позволяет создавать условия для устойчивого экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока», отметил Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.