ВТБ готов вложить во внедрение ИИ десятки миллиардов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группа ВТБ в ближайшие годы намерена вложить в развитие искусственного интеллекта в собственных процессах десятки миллиардов рублей,.

«Для нас важно системное, централизованное развитие ключевой технологии - Искусственного интеллекта как в Банке, так и в экономике страны в целом. Однако сам по себе ИИ не дает финансового результата, результат возникает в момент внедрения в бизнес-процессы. Мы придерживаемся концепции «бережливого ИИ». В банке каждый проект должен быть «счетным» и окупаться в течение нескольких лет, принося 2–3 рубля дохода на каждый вложенный рубль. Если модель не подтверждает прямую экономическую эффективность, она не внедряется», - отметил Дмитрий Пьянов.

По его словам, например, в ВТБ из 130 первоначальных идей цифровых помощников в работу было взято только 17 наиболее перспективных задач.

Фактически новые банковские технологии либо в своей основе содержат ИИ (ИИ в кредитовании, биометрия, роботизация), либо в синергии с ИИ и ИИ-агентами способны вывести бизнес-процессы на качественно новый уровень (открытые API, цифровой рубль).

«ИИ дает быстрый и измеримый эффект: снижение рисков, рост выдач, персонализация, автоматизация. ВТБ уже активно внедряет (голосовые ассистенты, анализ отделений, предиктивная аналитика). В частности, ИИ в кредитовании и операционной деятельности дает нам самый высокий ROI сегодня», - подчеркнул Дмитрий Пьянов.