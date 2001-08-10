ВТБ готов вложить во внедрение ИИ десятки миллиардов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Группа ВТБ в ближайшие годы намерена вложить в развитие искусственного интеллекта в собственных процессах десятки миллиардов рублей,.
«Для нас важно системное, централизованное развитие ключевой технологии - Искусственного интеллекта как в Банке, так и в экономике страны в целом. Однако сам по себе ИИ не дает финансового результата, результат возникает в момент внедрения в бизнес-процессы. Мы придерживаемся концепции «бережливого ИИ». В банке каждый проект должен быть «счетным» и окупаться в течение нескольких лет, принося 2–3 рубля дохода на каждый вложенный рубль. Если модель не подтверждает прямую экономическую эффективность, она не внедряется», - отметил Дмитрий Пьянов.
По его словам, например, в ВТБ из 130 первоначальных идей цифровых помощников в работу было взято только 17 наиболее перспективных задач.
Фактически новые банковские технологии либо в своей основе содержат ИИ (ИИ в кредитовании, биометрия, роботизация), либо в синергии с ИИ и ИИ-агентами способны вывести бизнес-процессы на качественно новый уровень (открытые API, цифровой рубль).
«ИИ дает быстрый и измеримый эффект: снижение рисков, рост выдач, персонализация, автоматизация. ВТБ уже активно внедряет (голосовые ассистенты, анализ отделений, предиктивная аналитика). В частности, ИИ в кредитовании и операционной деятельности дает нам самый высокий ROI сегодня», - подчеркнул Дмитрий Пьянов.
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