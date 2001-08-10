ВТБ: «Развитие рынка капитала требует качественных эмитентов и доверия инвесторов»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для дальнейшего развития российского фондового рынка необходимо расширять круг качественных публичных компаний и поддерживать высокий уровень доверия инвесторов. Об этом сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на сессии «Инвестиции в новые рынки. Как меняется ландшафт в эпоху неопределенности» в рамках ПМЭФ-2026.
По словам Дмитрия Средина, ускоренная подготовка крупных компаний к выходу на рынок капитала соответствует национальным целям по развитию фондового рынка и росту его капитализации. При этом IPO должно рассматриваться не как разовая сделка по продаже акций, а как итог комплексной трансформации бизнеса, включающей повышение прозрачности, совершенствование корпоративного управления и формирование долгосрочной стратегии роста.
«Рынок капитала очень чувствителен к доверию. Неудачное IPO, проведенное в неподходящий момент или с завышенной оценкой, способно надолго снизить интерес инвесторов. Поэтому важны не количество размещений, а их качество. Публичный рынок должен пополняться крупными, понятными и ликвидными эмитентами, способными формировать долгосрочный интерес инвесторов», — отметил Дмитрий Средин.
Он подчеркнул, что подходы к стимулированию выхода на биржу должны различаться для государственных и частных компаний. Для размещения компаний с государственным участием возможно формирование системного потока таких эмитентов и сопровождение подготовки к IPO. Для частного бизнеса ключевую роль должны играть стимулы, повышающие привлекательность публичного статуса, включая налоговые механизмы, регуляторные послабления и дополнительные меры поддержки.
Отдельное внимание Дмитрий Средин уделил развитию внутреннего инвестиционного спроса. По его словам, сегодня частные инвесторы стали ключевыми участниками российского рынка капитала, а дальнейший рост инвестиционной активности граждан будет способствовать успешному развитию новых размещений. Дмитрий Средин рекомендовал инвесторам ориентироваться на возможности российского рынка: «Работайте в России и инвестируйте в России».
Говоря о перспективах отдельных отраслей, Дмитрий Средин отметил, что, несмотря на высокий интерес к технологиям искусственного интеллекта, инвесторы продолжают рассматривать широкий круг секторов экономики. «Профессиональный инвестор формирует диверсифицированный портфель и оценивает возможности в различных отраслях. Искусственный интеллект - важное направление, но далеко не единственное, которое привлекает инвестиционный капитал», - подчеркнул он.
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