Сервисы рассрочки набирают популярность у россиян

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На фоне высокой ключевой ставки ЦБ клиенты российских банков ищут альтернативы классическим потребительским кредитам и картам. Так, по данным Банка России, за 2025 год объём выдач продуктов, работающих по схеме рассрочки, увеличился на 80% и превысил 500 млрд рублей, что стало рекордом за последние годы. В ответ на растущий спрос финансовые организации наращивают предложение подобных продуктов.

Как рассказал на ПМЭФ-2026 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин, фокус банков смещается с гонки за количеством клиентов на качество портфеля и рентабельность. В этих условиях рассрочка становится альтернативой длинному льготному периоду по кредитке: операция делится на равные платежи без процентов с понятной комиссией, что позволяет клиентам управлять финансами предсказуемо.

Эксперт добавил, что с начала июня клиенты банка получили возможность перевести в рассрочку покупки за последние 30 дней, совершенные по своим кредитным и дебетовым картам. С четвертого квартала такая опция станет доступна и для других операций.