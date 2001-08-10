Тихоокеанское
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17:46, | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ: бизнес наращивает беззалоговое кредитование

ВТБ: бизнес наращивает беззалоговое кредитование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В первом квартале 2026 года ВТБ заключил 310 сделок под зонтичные поручительства Корпорации МСП. Это на 148% больше, чем годом ранее, при этом объем кредитов вырос на 127%, а объем поручительств на 107%.  На долю ВТБ пришлось 30% всех выдач в России с использованием этого механизма. Об этом сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко на ПМЭФ-2026.

При росте общего объема кредитования снижается средний размер сделки, что указывает на расширение круга компаний, получающих доступ к финансированию. Одновременно усиливается региональный спрос — наиболее высокую динамику показывают промышленные и логистические регионы Поволжья, Сибири и Урала, где бизнес использует кредитные ресурсы для развития и масштабирования.

«Такой динамичный рост показывает, что зонтичные поручительства укрепляются как значимый рыночный механизм: через него расширяется доступ среднего и малого бизнеса к кредитованию, при положительной динамике спроса. Для банка это  инструмент масштабирования кредитования, а для предпринимателей — возможность привлекать финансирование даже при ограниченном залоговом обеспечении, что особенно важно для региональных и быстрорастущих компаний», — отметил Руслан Еременко.

Наиболее активно бизнес привлекал средства в ВТБ при помощи механизма зонтичных поручительств в таких сферах, как производство, туризм, инфраструктурные проекты, научно-техническая деятельность, информация и связь.

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