Россия увеличивает объемы экспорта крабоа в Китай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Согласно данным Рыбного союза, опубликованным недавно, за первые шесть месяцев текущего года экспорт российских живых крабов в Китай значительно возрос, несмотря на снижение стоимости продукции, рассказали ТИА "Острова" в министерство по рыболовству Сахалинской области.

Так, общий объем поставленного живых крабов составил 18 тысяч тонн, увеличившись на 20% относительно показателей прошлого года. Однако в денежном эквиваленте показатель упал на 10%, составив около $480 миллионов. Это объясняется колебаниями мировых цен на продукцию и изменениями условий торговли.

Экспорт замороженных крабов также продемонстрировал заметные изменения: поставки снизились на 35% в физическом объеме и на 30% в стоимостном выражении, достигнув уровня 2,4 тысячи тонн стоимостью примерно $36 миллионов.

Несмотря на колебания рынка, Россия продолжает оставаться одним из крупнейших поставщиков краба в Китай, уступая лишь Эквадору. Благодаря оптимизации логистических схем и поддержке государства, российские производители укрепляют свое присутствие на китайском рынке.

Реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт» способствует развитию внешнеэкономической деятельности рыбохозяйственного комплекса России, открывая новые возможности для увеличения объемов производства и экспорта рыбы и морепродуктов.