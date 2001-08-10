Исследование ВТБ: на Дальнем Востоке инвесторы моложе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инвесторы в Дальневосточном федеральном округе отдают предпочтение фондам денежного рынка и акциям крупнейших компаний. Жители Дальнего Востока больше склонны к долгосрочным сбережениям - активный индивидуальный инвестиционный счет есть у 44% клиентов «ВТБ Мои инвестиции», что на 10 п. п. выше среднего показателя по стране.
Предпочтения инвесторов на Дальнем Востоке несколько отличаются от картины в целом по стране. В топ-5 предпочтений входят БПИФ «Ликвидность» - по данным на конец июля паи фонда присутствуют в портфелях 16% фондированных клиентов брокера, Газпром (15%), Сбербанк (14%), Лукойл (9%) и Роснефть 9%). Клиенты в Дальневосточном федеральном округе также выбирают БПИФ «Ликвидность» (17%), Газпром (14%) и Сбербанк (14%).
Замыкают топ-5 наиболее популярных бумаг на Дальнем Востоке акции Алроса (10%) и БПИФ «Фонд Золото» (9%). Можно предположить, что повышенный интерес к Алросе связан с тем, что этот всемирно известный производитель алмазов работает в Дальневосточном федеральном округе, как и многие золотопромышленники.
Портрет дальневосточного инвестора:
- почти 60% инвесторов – мужчины, чуть более 40% – женщины;
- средний размер портфеля мужчин в 2 раза больше, чем у женщин;
- клиенты «ВТБ Мои Инвестиции» на Дальнем Востоке на год моложе клиентов в среднем по стране, возраст мужчин - 41 год, средний возраст женщин-инвесторов - 45 лет.
«В крупных городах Дальневосточного федерального округа мы наблюдаем рост интереса к услугам инвестиционных консультантов - наибольший рост приходится на крупные города Приморского края, Хабаровского края и Республику Бурятия», - рассказал управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Дмитрий Мельников в рамках ВЭФ-2024.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
14:38 30 Августа Сто молодых специалистов начнут работу в школах и детских садах Южно-Сахалинска
12:11 29 Августа Сахалинские росгвардейцы проводят мероприятия по контролю за оборотом оружия
14:51 29 Августа Сахалинская область – на втором месте по показателям лососевой путины-2024
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
- 03:14 19 Августа Доставка негабаритных грузов из Китая: виды и особенности перевозки
Выбор редакции
- 16:25 Вчера На Сахалине состоится конкурс профессионального мастерства "Лучший пахарь-2024"
- 16:05 3 Сентября В Южно-Сахалинске ветераны отметили 3 сентября на "Солдаткой поляне"
- 09:54 2 Сентября Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную творчеству Михаила Шолохова
- 12:02 30 Августа На Сахалине пройдет практический семинар "Пять языков любви"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?