Исследование ВТБ: на Дальнем Востоке инвесторы моложе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инвесторы в Дальневосточном федеральном округе отдают предпочтение фондам денежного рынка и акциям крупнейших компаний. Жители Дальнего Востока больше склонны к долгосрочным сбережениям - активный индивидуальный инвестиционный счет есть у 44% клиентов «ВТБ Мои инвестиции», что на 10 п. п. выше среднего показателя по стране.

Предпочтения инвесторов на Дальнем Востоке несколько отличаются от картины в целом по стране. В топ-5 предпочтений входят БПИФ «Ликвидность» - по данным на конец июля паи фонда присутствуют в портфелях 16% фондированных клиентов брокера, Газпром (15%), Сбербанк (14%), Лукойл (9%) и Роснефть 9%). Клиенты в Дальневосточном федеральном округе также выбирают БПИФ «Ликвидность» (17%), Газпром (14%) и Сбербанк (14%).

Замыкают топ-5 наиболее популярных бумаг на Дальнем Востоке акции Алроса (10%) и БПИФ «Фонд Золото» (9%). Можно предположить, что повышенный интерес к Алросе связан с тем, что этот всемирно известный производитель алмазов работает в Дальневосточном федеральном округе, как и многие золотопромышленники.

Портрет дальневосточного инвестора:

- почти 60% инвесторов – мужчины, чуть более 40% – женщины;

- средний размер портфеля мужчин в 2 раза больше, чем у женщин;

- клиенты «ВТБ Мои Инвестиции» на Дальнем Востоке на год моложе клиентов в среднем по стране, возраст мужчин - 41 год, средний возраст женщин-инвесторов - 45 лет.

«В крупных городах Дальневосточного федерального округа мы наблюдаем рост интереса к услугам инвестиционных консультантов - наибольший рост приходится на крупные города Приморского края, Хабаровского края и Республику Бурятия», - рассказал управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Дмитрий Мельников в рамках ВЭФ-2024.