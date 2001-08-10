Более 450 тонн свежей рыбы по доступной цене реализовали в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города продолжает совместную работу с областным министерством по рыболовству и правительством области в рамках регионального проекта «Обеспечение населения свежевыловленной рыбой». В областном центре и планировочных районах действуют 16 площадок, где можно приобрести свежую рыбу. Как организована торговля в Южно-Сахалинске проверил мэр Сергей Надсадин.

Ассортимент продукции меняется в зависимости от рыболовного сезона. Сегодня в торговых точках активно реализуется горбуша. В настоящее время предпринимателями продано более 105 тонн этого вида лососевых.

- В этом году в планах реализовать в городе порядка 610 тонн свежей рыбы. Уже сейчас продано более 450 тонн — это в несколько раз больше, чем в прошлом году. Благодарим губернатора Валерия Лимаренко, правительство и все структуры, участвующие в этом процессе, за работу, которая позволяет обеспечить горожан свежей рыбой по доступной цене. Безусловно, представители южно-сахалинской торговли подхватили эту инициативу, - подчеркнул мэр. - Принципиальная позиция главы региона — у сахалинцев и курильчан не должно быть проблем с доступом к рыбе. Отмечу, что Валерий Лимаренко добился увеличения квоты на бесплатный лов горбуши до пяти хвостов. Это грамотное решение, которое, уверен, будет поддержано жителями области.

Администрация города проработала с предпринимателями вопрос об оформлении точек продажи. Представителями бизнеса были приобретены рефрижераторные машины, фирменные палатки с символикой проекта для комфортного выбора продукции жителями. Напомним, рыба реализуется по социальной цене, наценка не превышает 15% от закупочной стоимости.

- Очень довольны этой программой, практически каждый день можно приобрести рыбу по доступной цене. Точек продаж очень много. Рыба очень красивая, свежая, вкусная, попадается даже с икрой. Большое спасибо нашему губернатору за такую заботу о жителях области, в первую очередь, наверное, о пожилых, и людях, которые могут приобрести ее по доступной цене, - рассказала южносахалинка Антонина Асташкина.

Информация о местах торговли оперативно размещается на сайте администрации Южно-Сахалинска, в социальных сетях и посредством пуш-уведомлений в мобильном приложении «Острова-65».