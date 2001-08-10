Более 450 тонн свежей рыбы по доступной цене реализовали в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация города продолжает совместную работу с областным министерством по рыболовству и правительством области в рамках регионального проекта «Обеспечение населения свежевыловленной рыбой». В областном центре и планировочных районах действуют 16 площадок, где можно приобрести свежую рыбу. Как организована торговля в Южно-Сахалинске проверил мэр Сергей Надсадин.
Ассортимент продукции меняется в зависимости от рыболовного сезона. Сегодня в торговых точках активно реализуется горбуша. В настоящее время предпринимателями продано более 105 тонн этого вида лососевых.
- В этом году в планах реализовать в городе порядка 610 тонн свежей рыбы. Уже сейчас продано более 450 тонн — это в несколько раз больше, чем в прошлом году. Благодарим губернатора Валерия Лимаренко, правительство и все структуры, участвующие в этом процессе, за работу, которая позволяет обеспечить горожан свежей рыбой по доступной цене. Безусловно, представители южно-сахалинской торговли подхватили эту инициативу, - подчеркнул мэр. - Принципиальная позиция главы региона — у сахалинцев и курильчан не должно быть проблем с доступом к рыбе. Отмечу, что Валерий Лимаренко добился увеличения квоты на бесплатный лов горбуши до пяти хвостов. Это грамотное решение, которое, уверен, будет поддержано жителями области.
Администрация города проработала с предпринимателями вопрос об оформлении точек продажи. Представителями бизнеса были приобретены рефрижераторные машины, фирменные палатки с символикой проекта для комфортного выбора продукции жителями. Напомним, рыба реализуется по социальной цене, наценка не превышает 15% от закупочной стоимости.
- Очень довольны этой программой, практически каждый день можно приобрести рыбу по доступной цене. Точек продаж очень много. Рыба очень красивая, свежая, вкусная, попадается даже с икрой. Большое спасибо нашему губернатору за такую заботу о жителях области, в первую очередь, наверное, о пожилых, и людях, которые могут приобрести ее по доступной цене, - рассказала южносахалинка Антонина Асташкина.
Информация о местах торговли оперативно размещается на сайте администрации Южно-Сахалинска, в социальных сетях и посредством пуш-уведомлений в мобильном приложении «Острова-65».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 03:14 Сегодня Доставка негабаритных грузов из Китая: виды и особенности перевозки
10:40 Сегодня Фонд «Защитники Отечества» организовал большую экскурсионную программу для членов семей участников СВО
09:03 Сегодня Более 150 сахалинцев приняли участие в фестивале пляжных видов спорта
09:50 Сегодня Волонтерский сезон в заповеднике «Курильский» в разгаре, заключено более 20 волонтерских договоров
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
13:22 12 Августа В главной островной библиотеке прошла акция, посвященная Международному дню коренных народов мира
12:07 14 Августа В аэровокзале «Южно-Сахалинск» оборудовали места для сбора батареек
09:00 12 Августа Жители Поронайска отметили юбилейный 155 день города
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
14:49 19 Июля Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные
Выбор редакции
- 14:31 Сегодня Снайперы армейского корпуса ВВО на Сахалине совершенствуют свои профессиональные навыки
- 13:49 Сегодня Пропустите мусоровоз! Или как справляться с припаркованными машинами
- 12:43 Сегодня Президент Чеховского фестиваля Вячеслав Коновалов: «Сахалин – уникален!»
- 12:21 Сегодня Из Москвы на Сахалин: на форуме «ОстроVа» встретились две пары молодожёнов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?