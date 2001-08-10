«РВК-Сахалин» строит более 30 новых объектов водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске и в Анивском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня строителя «РВК-Сахалин» рассказал о масштабных строительных работах в сфере водоснабжения и водоотведения.

По двум концессионным соглашениям «РВК-Сахалин» не только обслуживает существующие сети и объекты, но и существенно модернизирует коммунальную инфраструктуру.

Сейчас работы идут на более 30 новых объектов. Среди реализуемых проектов: возведение в Южно-Сахалинске водозабора «Южный», строительство сетей для обеспечения жилого комплекса «Уюн-Парк», реконструкция 14 тысяч метров ветхих сетей, 16-ти объектов водоснабжения и 14-ти объектов водоотведения. В Анивском районе компания строит новые очистные сооружения в селе Новотроицкое, а также в самом районном центре. Все работы ведутся в рамках инвестиционной программы и Градостроительного кодекса.

Реконструкцию и возведение новых объектов в компании курирует дирекция капитального строительства. В ее составе 35 специалистов. За время реализации проектов было привлечено несколько подрядных организаций с общей численность 350 человек.

Как рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Сахалин» Андрей Еремеев, на всех этапах строительной деятельности – от проекта до введения объектов в эксплуатацию – специалистам приходится учитывать островной специфики возведения объектов водоснабжения и водоотведения.

«Действительно, нашим, сахалинским, условиям подходят далеко не все типовые проекты, которые широко и повсеместно используются при модернизации объектов водно-коммунального хозяйства в России. Так, например, для водозабора «Южный» были изготовлены и направлены на остров два самых крупных из всех, что когда-либо использовались в островном водном коммунальном хозяйстве, резервуара чистой воды. Для их транспортировки понадобилось 9 грузовых вагонов РЖД. А насосы для нового объекта конструировались по специальному заказу - необходимый для сахалинского объекта размер еще не применялся ни в одном аналогичном проекте в стране. Поэтому конструкторам пришлось расширить типоразмерный ряд имеющей продукции. При строительстве нам приходится учитывать и специфику островного региона - особенности островных грунтов, а также повышенную сейсмику», - рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Сахалин» Андрей Еремеев.

Кроме того, на сроки строительства существенное влияние оказывает и географическая отдаленность островного региона. Отсюда – сложная логистика. Однако все эти факторы специалистами компании учитываются еще на этапе проектирования, что позволяет вести и завершать работы в срок.