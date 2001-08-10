Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине

Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине

В течение вчерашнего дня аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады ПАО «Сахалинэнерго» оперативно восстановили электроснабжение потребителей, нарушенное непогодой.

Особенно сложная ситуация сложилась в Невельском районе, где в результате сошедшего селя было повреждено 5 опор линии электропередачи напряжением 10 кВ, от которой зависит электроснабжение сел Ясноморское, Заветы Ильича, Придорожное.

Ремонтные бригады энергетиков оперативно восстановили электроснабжение потребителей, создав временную схему электроснабжения. Однако для создания постоянной схемы электроснабжения потребуется прокладка ЛЭП в другом коридоре, так как смонтировать опоры на прежнем месте невозможно – сошедшие сель и оползни повредили участок трассы ЛЭП.

Напомним, 3 августа, на юг Сахалина обрушились мощные ливни. Больше всего от разгула стихии пострадал Невельский район – здесь объявлен режим ЧС муниципального уровня.