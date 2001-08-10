Южно-сахалинским предпринимателям напоминают о необходимости предоставления отчетности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска информирует, что в соответствии с требованиями действующего законодательства срок предоставления статистической отчетности за 2 квартал 2024 года для всех организаций заканчивается:

- 29 июля по форме ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»;

- 20 июля по форме П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы».

Заполнить и направить требуемую отчетность в электронном виде возможно одним из следующих способов:

- В личном кабинете респондента (требует наличия действующей учетной записи в Системе сбора отчетности или регистрации в ней);

- Путем заполнения в оффлайн-модуле и последующего предоставления отчета через специализированного оператора связи;

- Путем заполнения в оффлайн-модуле и последующей отправки отчета на почтовый адрес: [email protected] (принимаются только отчеты в формате XML, подписанные квалифицированной электронной подписью). Оффлайн-модуль для заполнения отчетов можно скачать с сайта Системы сбора отчетности.

Получить индивидуальный перечень форм федерального статистического наблюдения, подлежащих предоставлению хозяйствующим субъектом в органы государственной статистики, можно, обратившись к информационно-поисковой системе Росстата (получить данные о кодах и формах).

По вопросам подключения к Системе сбора отчетности и установке программного обеспечения «Заполнение форм статистической отчетности» (оффлайн-модуля) можно обращаться по телефонам: 31-41-15; +7-924-888-10-65.

Заявки на регистрацию в личном кабинете необходимо отправлять на почту: [email protected]. По вопросам заполнения форм федерального статистического наблюдения можно обратиться к специалистам Сахалинстата по телефонам, размещенным на сайте Сахалинстата в разделе «Обратная связь/Контакты».