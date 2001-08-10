Сахалинский фермер удвоил поголовье скота с помощью гранта "Агростартап"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Крестьянско-фермерское хозяйство в Анивском районе увеличило стадо крупного рогатого скота и производство мяса на убой благодаря господдержке. В планах предприятия получение нового гранта и статуса «Семейная ферма» для расширения производства, рассказали ТИА "Острова" в региональном минэкономразвития.
– Наше семейное дело начала моя мама Татьяна Гуреева в 2019 году. На данный момент ферма насчитывает 419 голов, ежегодное производство говядины достигает 15,5 тонн. В преддверии обновления технической базы мы ожидаем, что этот показатель возрастет до 20 тонн в год. Благодаря поддержке планируем обустроить новые кормовые столы и родильное отделение, что не только улучшит условия для наших коров, но и упростит уход за крупным рогатым скотом, – поделился фермер Дмитрий Гуреев.
В регионе реализуется более 40 мер поддержки для сельхозпроизводителей. Животноводы имеют возможность получить компенсацию до 50% затрат на приобретение отечественной техники и до 30% – на импортную. Кроме того, раз в три месяца предприниматели могут вернуть средства за покупку комбинированных кормов и ветеринарных препаратов,
– Мерами поддержки в Сахалинской области воспользовались 219 из 419 существующих фермерских хозяйств. Для их получения основное условие – заключения соглашения с Министерством сельского хозяйства и торговли. Грантовая поддержка осуществляется на конкурсной основе и реализуется в два этапа. Программа «Агростартап» разработана для начинающих фермеров, размер субсидии составляет 4 или 5 миллионов рублей в зависимости от условий, для получения гранта «Семейная ферма» необходимо осуществлять сельскохозяйственную деятельность более года, максимальный размер субсидии составляет до 30 миллионов рублей, – отметила и.о. заместитель министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Ольга Шкардюк.
В региональном Центре развития сельхозкооперации, который входит в структуру центра «Мой бизнес», аграриям помогают с оформлением документов для получения финансовой господдержки, решением земельных вопросов и проводят обучение по актуальным тематикам.
– Специалисты нашего Центра помогут собрать пакет документов, разработать бизнес-план и отправить заявку на отбор для получения гранта или одной из мер поддержки, связанной с сельхозяйственной деятельностью. На стартовом этапе требуется личное участие для обеспечения максимальной точности и полноты сбора информации. В дальнейшем предусмотрена возможность дистанционного сопровождения проекта, – рассказала руководитель регионального Центра развития сельхозкооперации и поддержки фермеров Татьяна Бутакова.
Поддержку фермерам в регионе оказывают благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному Президентом Владимиром Путиным. За консультацией можно обратиться в Центр развития сельхозкооперации по телефону 8 800 222 0123 (доб. 4), информация об услугах и обучающих программах есть на сайте.
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