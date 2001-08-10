Сахалинский бизнес получил поручительства по кредитам на 160 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В регионе заработал Центр гарантийной поддержки. С марта его клиентам предоставили 25 поручительств. Благодаря этому бизнес привлёк финансирование на 348 миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном минэкономразвития.

– Клиент приходит в банк, чтобы взять кредит на развитие своего дела под залог имущества. Если его оказывается недостаточно, то банк обращается к нам, как к своему партнёру для того, чтобы мы выступили поручителем по кредитной или гарантийной сделке, – рассказала директор АНО «Центр гарантийной поддержки Сахалинской области» Екатерина Каверина.

Представители малого и среднего бизнеса могут получить гарантийную поддержку в одном из банков-партнёров – на сегодняшний день их 7. Размер поручительства – до 70% от суммы кредита и не более 25 миллионов рублей. Срок – до 10 лет. Подробная информация об условиях – на сайте rgo65.ru.

– Ранее этим видом поддержки занимались в Сахалинском Фонде развития предпринимательства, на базе которого работает центр «Мой бизнес». С 2010 года мы выдали госгарантий более чем на 4 миллиарда рублей. Это позволило предпринимателям привлечь в банках 11 миллиардов рублей. Учитывая небольшую комиссию за эту операцию в государственной организации, бизнес должен пользоваться такой возможностью, – отметил министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.

Напомним, работа по господдержке бизнеса ведётся благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин. Его реализацию в Сахалинской области лично курирует Губернатор Валерий Лимаренко. Предпринимателям доступны льготные займы в центре «Мой бизнес», бесплатное обучение и консультации, сопровождение во всех приоритетных отраслях, различные виды субсидий.