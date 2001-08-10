Самозанятая развивает свое дело при поддержке центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ксения Ханина в 2020 году решила освоить новую профессию и прошла курсы переподготовки. Ее внимание привлекло столярное мастерство, и сейчас она занимается изготовлением и реставрацией мебели и предметов интерьера в своей небольшой студии, рассказали ТИА "Острова" в МКК "СФРП".

– Я прошла двухмесячные курсы, которые проводились на базе высшего образования, и закончила с отличием. Далее я продолжила обучение в центре «Мой бизнес», где освоила «Азбуку предпринимателя», участвовала в онлайн-тренингах и ярмарках. Благодаря такой колоссальной поддержке на начальном этапе развития своего дела, я получила не только ценные знания, но и нашла потенциальных клиентов, – рассказала владелица мастерской.

Ксения – мастер на все руки, она может изготовить из дерева от стульев и столов до качелей, декоративных заборов и детских игровых домиков. В ее планах проводить мастер-классы для взрослых и детей, чтобы поделиться своими навыками и вдохновить других на творчество. Одним из направлений в последнее время стало реставрация мебели, вдыхая новую жизнь старым предметам и сохраняя их историю.

– Самыми популярными мерами поддержки являются финансовая и информационно-консультационная, а также обучающие мероприятия. Ежегодно более 2500 островных предпринимателей, самозанятых и физических лиц, планирующих стать предпринимателями, обращаются за такой помощью. С каждым годом эта цифра растёт, что нас очень сильно радует, – отметила руководитель Центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Ольга Ермакова.

Предприниматели на всех этапах своего развития могут претендовать на различные меры поддержки: компенсации через муниципалитеты, льготные займы, обучение руководителя бизнеса и его сотрудников и другие.

Сахалинский центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям и помогает им выработать план развития. Все услуги бесплатны благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин. Его реализацию в Сахалинской области лично курирует Губернатор Валерий Лимаренко. Подробности: на сайте mybusiness65.ru или по номеру 8 800 2220123.