На Камчатке закрыто автокафе, в котором отравились люди

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю объявило о приостановке работы автокафе Muskat на улице Пограничная в Петропавловске-Камчатском. В заведении выявлены нарушения, пишет ИА «Кам 24».

27 марта стало известно о том, что после посещения автокафе Muskat заболели как минимум девять человек. Краевое управление Роспотребнадзора инициировало эпидемиологическое расследование по факту случаев инфекционных заболеваний неуточнённой этиологии. Специалисты проверили, как в заведении оказывали услуги питания.

По результатам расследования были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

По материалам дела об административном правонарушении Петропавловск-Камчатский городской суд вынес решение о приостановлении деятельности автокафе Muskat на 90 суток.

«Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок», – уточнили в управлении Роспотребнадзора. Воспользуется ли таким правом владелец заведения, неизвестно.