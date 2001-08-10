Стартовал 27-й международный энергетический форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение трех дней представители федеральных и региональных органов власти, научных и технических организаций, а также руководители нефтегазовых компаний будут обсуждать вопросы глубокой переработки углеводородов и локализации нефтесервисов на Сахалине. Несмотря на сильнейшее санкционное давление, форум сохранил статус международного. Самое активное участие в нем принимают в том числе топ-менеджеры и инвесторы из Индии, Китая и Вьетнама. Главное отраслевое мероприятие открыл губернатор Валерий Лимаренко.

- Президент России на прошедшем Восточном экономическом форуме поставил задачу не просто осваивать природные ресурсы, но и увеличивать глубину их переработки, наращивать добавленную стоимость продукции. Развитие нефтегазовой отрасли Сахалинской области идет по этому принципу. В частности, мы планируем строительство завода по производству топлива. В октябре компания "Газпром" приступает к разработке обоснования инвестиций данного проекта. Считаем правильным также рассмотреть возможность создания нефтегазохимического комплекса, производств по выпуску минеральных удобрений. Потенциалом для этого могут стать ресурсы сахалинских шельфовых проектов, - отметил в своем докладе глава региона.

Валерий Лимаренко добавил, что совместно с Росатомом на Сахалине планируются построить завод по производству водорода. Он станет частью создаваемого в островном регионе Восточного водородного кластера.

К сегодняшнему дню проведено технико-экономическое обоснование строительства объекта, разрабатывается обоснование инвестиций. На Восточном экономическом форуме компания "Русатом оверсиз" уже подписала с корейскими партнерами соглашение о поставках топлива.

Ввод в эксплуатацию первой очереди производства объемом 30 тысяч тонн в год запланирован на конец 2026 года, а выход на 100 тысяч - в 2030 году. Доля российских технологий в этом проекте может составить до 80 процентов. Также в состав кластера войдет водородный полигон, создание которого уже началось.

В настоящее время разработаны и формируются четыре комплекта оборудования для испытаний автономного энергетического обеспечения объектов связи, мобильного лагеря МЧС, а также запуска водородной заправочной станции и автономной энергосистемы с использованием водорода.

Весной 2024 года на Сахалин поставят технологическое оборудование. В мае-июне начнется опытная эксплуатация. А промышленное тиражирование оборудования запланировано на осень.

Особую роль в развитии отрасли играет локализация нефтесервисов в островном регионе. В 2022 году областные власти совместно с "Сахалинской энергией" приступили к строительству нефтегазового индустриального парка. Проект позволит значительно увеличить долю локализации мощностей по обслуживанию шельфовых и других нефтегазовых проектов полного цикла. Резидентами парка стали уже 12 компаний.

В следующем году введут три административно-лабораторных комплекса. Они предназначены для компаний, которые планируют заниматься проектированием объектов, лабораторными исследованиями нефтепродуктов.

Параллельно идет создание площадок со всей необходимой инфраструктурой. Там резиденты смогут реализовывать свои инвестиционные проекты. Семь из них уже начали строительство. Например, "Сахалин турбина сервис" создаст цеха по обслуживанию и ремонту газовых турбин, электродвигателей и генераторов. "Интра-Сахалин" будет оказывать полный комплекс сервисных и ремонтных услуг в области безостановочного ремонта трубопроводов. "Волга Промальянс" специализируется на сервисных услугах по обслуживанию скважинного оборудования.

Еще одной темой форума стало развитие энергетической отрасли на фоне антироссийских санкций. После ухода из шельфовых проектов компаний "Шелл" и "Эксон" всю работу на себя взяли российские операторы. Они вышли на плановые показатели по объемам добычи нефти и газа, производства СПГ. Ярким примером эффективной работы является состоявшийся в этом году ввод дожимной компрессорной станции - крупнейшего объекта компании "Сахалинская энергия".

- Этот форум 27 лет назад начинал мой отец. И приятно видеть, что его дело живет и развивается. Представители нефтегазовой отрасли дают достойный ответ вызовам времени, а международная конференция им в этом помогает. Если раньше речь шла, в основном, про добычу и продажу ресурсов, то сейчас руководством региона сделана ставка на развитие глубокой переработки углеводородов и локализацию сервисов. Особое внимание уделяется подготовке кадров. Ведь, несмотря на все достижения научно-технического прогресса, именно люди остаются самым ценным ресурсом. Я говорю в первую очередь о профессионалах, которые ставят рекорды по глубине бурения, по показателям безаварийной работы, - отметил заместитель министра экономического развития Сахалинской области Максим Фархутдинов.

В ходе форума состоялся телемост главы региона и руководства "Сахалинской Энергии" с капитаном танкера "Гранд Елена". Сегодня судно из островного региона уйдет в Китай с крупной партией сжиженного природного газа на борту. Валерий Лимаренко пожелал экипажу удачи.

Кроме того, на мероприятии представили традиционную экспозицию предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов.

- Мы занимаемся импортозамещением промышленного оборудования. Например, здесь представлены контролеры для управления технологическими процессами - задвижками, датчиками. Наше оборудование принимает сигналы от различных комплектующих и преобразует их в виде специального интерфейса. Таким образом человек может легко взаимодействовать с оборудованием. Наше производство находится в Екатеринбурге. Хотим начать работать на сахалинских нефтегазовых проектах. Соответствующий опыт у нас есть, - рассказал Никита Сосов, инженер по применению продукции компании "РегЛаб".

- Мы работаем на Сахалине с 1991 года. Занимаемся комплексными морскими инженерными изысканиями, обеспечением морских работ, оказываем услуги с применением беспилотных летательных аппаратов, инспектируем объекты подводной инфраструктуры. На базе нашей компании имеется сертифицированный класс по обучению пилотированию беспилотных летательных аппаратов, мы можем выдавать соответствующие лицензии. Сейчас мы активно используем беспилотники для воздушных обследований трубопроводов, топографической съемки, морских исследований. Участвуем в форуме каждый год, чтобы найти новых партнеров. Полезное мероприятие, - отметил Александр Студенецкий, начальник отдела по работе с государственными органами АО "Ромона".

Символично, что в дни форума состоялась закладка нового офиса ПАО "Газпром". Это наглядное свидетельство о растущем интересе со стороны компании к Сахалинской области и ее проектам.

Отметим, в рамках крупного международного мероприятия проходят круглые столы, встречи "один на один" с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписание стратегических соглашений с правительством Сахалинской области.