Открытый диалог: как Сахалинская область привлекает инвестиции и бизнес в регион

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область - один из немногих регионов, где бизнесу оказывают всестороннюю поддержку на всех этапах работы. Правительство и предприниматели объединились против вызовов времени, чтобы вместе развивать острова. Меры поддержки бизнеса уже позволили уменьшить количество административных барьеров и ускорили получение разрешительных документов. А итогом стало повышение позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата с 5 на 4 место, что доказывает качество создаваемых условий для развития коммерческой деятельности. Подробнее - в нашем материале.

Открытый диалог

Эффективная работа власти с бизнесом помогла поставить рекорд по привлечению инвестиций в регион. За прошлый год сумма превысила 270 млрд рублей. Вложения - это не только новые предприятия. Они дают возможность увеличивать количество рабочих мест и развивать инфраструктуру для комфортной жизни на островах.

Для достижения таких результатов правительство области ежемесячно проводит заседания регионального инвестиционного совета. Руководит им лично губернатор Валерий Лимаренко.

На них обсуждаются не только общие вопросы развития бизнес-среды в регионе, но и частные проблемы, возникающие у предпринимателей в процессе работы.

В прямой формат общения инвестсовет вошел в 2919 году. Тогда в него вошло более 30 бизнесменов. А их доля в совещательном органе составила 70%.

Президент торгово-промышленной палаты Сахалинской области Галина Дзюба рассказала, что инвестсовет позволяет решать вопросы, которые невозможно разобрать без вмешательства властей, а также проблемы с монопольными компаниями. По её словам, в последнее время всё чаще на заседаниях рассматривают муниципальные мастер-планы, которые представляют интерес для островных предпринимателей. Представители палаты выезжают в районы и вместе с коллегами из центра "Мой бизнес", банками и администрациями муниципалитетов рассматривают перспективы развития проектов и предлагают разные меры поддержки.

Также в регионе работает портал "Бизнес.сахалин.онлайн", где собирают обращения предпринимателей и дают на них ответ в течение 10 дней.

А на инвестиционном портале Сахалинской области собрана вся информация о мерах поддержки и другие актуальные сведения.

В 2019 году в регионе заработал уже упомянутый выше центр "Мой бизнес".

Ежедневно вопросы представителей бизнеса там рассматривают сотрудники Сахалинского Фонда развития предпринимательства и ежемесячно по графику здесь ведут приёмы специалисты налоговой инспекции, Росреестра, Минюста, Минмущества.

Посетители также могут бесплатно воспользоваться услугами партнёров центра по различным видам учёта, сопровождению проектов и юридическим вопросам.

Глава компании "Красная борода" Андрей Бондаренко рассказал, что через центр "Мой бизнес" и Сахалинский фонд развития предпринимательства предприятие берет микрозаймы с низким процентом - от 3 до 7%. Такая помощь позволят закупать оборудование и расширять бизнес.

Существующие меры поддержки особенно помогают развивать бизнес в районах. С помощью субсидий предприятия покупают современное оборудование, а потом возвращают затраты на сертификацию новой продукции. В 2022 году таким образом удалось возместить более 25 млн рублей. А еще меры поддержки позволили создать 86 рабочих мест.

Новые рекорды

В регионе действует несколько особых экономических режимов. Среди них Территории опережающего развития (ТОР), режим Свободного порта Владивосток (СПВ) и преференциальный режим КОРФ (Курильские острова РФ).

В ТОР вошли уже около 40 резидентов. Суммарно они создали более 6 тысяч мест для работы. В составе СПВ - 65 предприятий. КОРФ пользуются пока только 14 резидентов.

В этом году власти региона планируют побить рекорд прошлого года по привлечению инвестиций. Если в прошлом году сумма составляла 270 млрд рублей, то в этом году планка стоит на 300 млрд.

Такие результаты стали возможны только благодаря открытому диалогу с бизнесом, всесторонней поддержкой и снижению бюрократического давления.