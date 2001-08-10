В Южно-Сахалинске набирает обороты ремонт дворов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый облик получают территории как в центральной части Южно-Сахалинска, так и в планировочных районах.
Среди них - двор в планировочном районе Ново-Александровск на ул. 30 лет Победы, д. 13, д.15. Работы здесь ведутся в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы».
- В этом дворе сейчас готовят территорию к выполнению масштабных работ. Выполняют демонтаж покрытий, выставлены проектные отметки будущего благоустройства, обозначены границы участка, - комментирует ведущий инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Светлана Мантицкая.
Специалисты управления регулярно выезжают с проверками на объекты, контролируют качество выполнения работы, соблюдение графика.
- После демонтажа цементобетонного и грунтового покрытий, все будет приведено в порядок. Рабочие уложат новый асфальт, обустроят и расширят парковочные места. Проведут озеленение. Будут уложены тротуары вдоль домов, - рассказал представитель подрядной организации Николай Строков.
Завершить работы планируется в августе. На участке работает до 10 единиц техники, материалы, предусмотренные проектом, в наличии.
В настоящее время в Южно-Сахалинске идет капитальный ремонт на территории 20 дворов, около 10 дворов еще предстоит охватить работами.
Кроме того, в областном центре будет выполнен текущий ремонт на территории 605 дворов. Это направление находятся на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Масштабные работы проводятся при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко.
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