В Южно-Сахалинске набирает обороты ремонт дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый облик получают территории как в центральной части Южно-Сахалинска, так и в планировочных районах.

Среди них - двор в планировочном районе Ново-Александровск на ул. 30 лет Победы, д. 13, д.15. Работы здесь ведутся в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы».

- В этом дворе сейчас готовят территорию к выполнению масштабных работ. Выполняют демонтаж покрытий, выставлены проектные отметки будущего благоустройства, обозначены границы участка, - комментирует ведущий инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Светлана Мантицкая.

Специалисты управления регулярно выезжают с проверками на объекты, контролируют качество выполнения работы, соблюдение графика.

- После демонтажа цементобетонного и грунтового покрытий, все будет приведено в порядок. Рабочие уложат новый асфальт, обустроят и расширят парковочные места. Проведут озеленение. Будут уложены тротуары вдоль домов, - рассказал представитель подрядной организации Николай Строков.

Завершить работы планируется в августе. На участке работает до 10 единиц техники, материалы, предусмотренные проектом, в наличии.

В настоящее время в Южно-Сахалинске идет капитальный ремонт на территории 20 дворов, около 10 дворов еще предстоит охватить работами.

Кроме того, в областном центре будет выполнен текущий ремонт на территории 605 дворов. Это направление находятся на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Масштабные работы проводятся при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко.